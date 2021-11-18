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Почему сложно бросить курить – 4 совета, как отказаться от сигарет

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
18 ноября, 15:35
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Сухая кожа, пожелтевшие от никотина зубы, часто даже этого недостаточно, чтобы побороть вредную привычку. Полезные советы, как бросить курить – в материале
Бросить курить самому сложно, важно заручиться поддержкой близких и советами специалистов
Бросить курить самому сложно, важно заручиться поддержкой близких и советами специалистов / Фото: unsplash.com

Большая часть курильщиков на самом деле хочет перестать, но начать борьбу с табаком и никотином отважиться сложно. Сегодня, 18 ноября, во Всемирный день отказа от курения вместе с Центром общественного здоровья МОЗ постараемся побороть эту вредную привычку.

Почему курение – не просто вредная привычка

Многие до сих пор считают курение всего лишь вредной привычкой, но медики думают иначе. Это пагубная зависимость и даже болезнь, поскольку курение убивает в прямом смысле почти половину курильщиков. Статистка говорит, что 65% курящих хотят бросить, но никак не решатся на это.

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Курение – это не просто вредная привычка, это зависимость
Курение – это не просто вредная привычка, это зависимость / Фото: unsplash.com

Между тем выкуренный табак – это одна из главных причин развитии заболеваний сердца и сосудов, онкологии, ранней смертности. Результат именно курения – это 8 миллионов смертей в мире ежегодно.

В Украине мы теряем ежегодно 65 тысяч курильщиков, а сейчас они рискуют еще сильнее. Поскольку именно у курящих людей риск смертности и тяжелого течения COVID-19 на 50 % выше.

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Почему же так сложно бросить курить?

От момента курения первой сигареты до развития рака легких могут пройти годы, и человек все это время не видит связи между курением и болезнью. Поэтому и не спешит бросать. Молодые курильщики выглядят бодрыми и здоровыми, поэтому связь между курением и вызванными им болезнями для них не очевидна — по крайней мере, до определенного момента.

Никотин вызывает зависимость, подобную наркотической, поэтому многим тяжело бросить курить
Никотин вызывает зависимость, подобную наркотической, поэтому многим тяжело бросить курить / Фото: Pixabay

А еще никотин, содержащийся в табаке, обуславливает зависимость, подобную наркотической. В последствии, когда бессмысленность и вред курения становятся очевидными отказаться от сигарет, оказывается непросто.

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Как же отказаться от сыграет и бросить курить?

Медики отмечают, что курильщик должен почувствовать три важные составляющие, то есть осознать три причины, которые "раскроют глаза" на курение и помогут усилить мотивацию отказаться от табака. Это физическая, психологическая и поведенческая причины. Они взаимосвязаны и возникают одновременно у большинства курильщиков:

  • когда хочется курить так, что начинается "ломка"
  • когда без сигарет не получается сосредоточиться, или наоборот – расслабиться и т.д.
  • когда без сигарет не вяжется разговор и досуг

Если вы заметили у себя все эти три составляющих, то причины бросать курить более чем веские. С чего начать? С даты отказа от курения, да-да, выберите день и время, когда вы бросите курить.

Сообщите семье и друзьям о своем решении — бросать курить проще с поддержкой.

Составьте список ситуаций, когда вы обычно курите чтобы выяснить, что может спровоцировать потянуться за сигаретой.

Лучше избавиться от всех напоминаний о курении, убрать отовсюду все табачные изделия, зажигалки, пепельницы. Зато в те места, где раньше хранились сигареты, можно положить леденцы, соломинки, никотиновые пластыри (если у вас высокая степень зависимости) и т.д.

Использование препаратов фармакологической терапии в 1,5-3 раза повышает шансы бросить курить по сравнению с теми, кто их не использует.

Но прежде чем принимать какие-либо медицинские препараты, проконсультируйся с врачом!

Также мы писали, как сигареты влияют на больных коронавирусом.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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