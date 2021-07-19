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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему курить кальян опасно для здоровья

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
19 июля, 08:45
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Курение кальяна считают безопасным, однако час такого развлечения приравнивается к 100 выкуренным сигаретам. Еще кальян вызывает проблемы с сердцем и не только
Сменные мундштуки кальяна не спасут от заражения гепатитом или герпесом
Сменные мундштуки кальяна не спасут от заражения гепатитом или герпесом

Курить кальян – довольно популярный способ расслабиться, особенно среди молодежи: однако такой "отдых" может привести к целому "букету" болезней. Почему кальян так популярен и чем почему курить его – опасно, рассказали в центре общественного здоровья (ЦОЗ) МОЗ Украины.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Почему безопасность кальяна – это миф

Считается, что кальян (он же – наргиле или хука) намного безопаснее сигарет, потому что в этом устройстве происходит фильтрация дыма сквозь специальные жидкости. Но этого мало, чтобы нейтрализовалась масса вредных для здоровья веществ, содержащихся в кальянном дыме. Популярность курения хуки, особенно среди подростков довольно большая: по данным опроса ESPAD, 32% молодежи от 14 до 17 лет курят или пробовали кальян.

Курение наргиле рекламируется, как безопасный способ отдохнуть и расслабиться, однако любители подымить кальяном не знают, к чему на самом деле может привести такая привычка.

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Чем же именно опасен кальян для здоровья?

ЦОЗ ссылается на данные Всемирной организации здоровья: курение кальяна в течение одного часа равняется приблизительно 100 выкуренным сигаретам. В итоге количество чадного газа (монооксида), попадающее в организм, ничуть не меньше, чем при постоянном курении сигарет. А еще такая привычка отдыхать " с дымком" может привести к развитию заболеваний сердца и сосудов, нередко после курения наргиле может возникать кислородное голодание и обморок: поэтому садиться за руль в таком состоянии опасно.

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Если вы курите кальян с табаком, то может возникнуть никотиновая зависимость, а никотин – это канцероген (то есть провоцирует развитие рака). А еще сменные мундштуки не спасут от заражения гепатитом или герпесом, другими инфекциями, потому что микробы размножаются и остаются именно в колбе и шланге, а не на сменных мундштуках. Также кальянный дым увеличивает риски респираторных болезней и заболеваний полости рта, не говоря уже о том, что вреден для тех, кто не только курит, но и дышит этим дымом.

Напомним, ранее мы писали, как самостоятельно бросить курить.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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