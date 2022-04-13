Доктор Комаровский объяснил, почему курение взрослых вредит здоровью их детей

Курение взрослых приводит к накоплению грязи в легких их детей, а в дальнейшем – серьезным болезням, поэтому не курите при детях, советует Евгений Комаровский

Курение взрослых при детях приводит к накоплению грязи в легких малышей и вызывает серьезные болезни / Фото: Коллаж: Сегодня, currenttime

Вы никак не найдете вескую причину, почему нужно отказаться от вредной привычки? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский рассказал, что происходит в легких ребенка, когда кто-то из родителей курит.

Пассивное курение негативно отражается на окружающих, особенно на детях. Все люди об этом прекрасно знают, но мало кто тут же бросает курить. Чаще всего находится оправдание, почему тяжело избавиться от вредной привычки.

Доктор Комаровский объяснил, что происходит в бронхах, когда мы дышим.

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Сигареты приводят к снижению местного иммунитета легких и / Фото: stocksnap.io

Слизистые оболочки дыхательных путей (трахея, бронхи) покрыты так называемым ресницчатым эпителием. На каждой клетке есть ресничка. Так как клеток много, то и ресничек – огромное количество. Они постоянно колеблются в направлении от легких к горлу и очищают дыхательные пути. Например, выгоняют пыль, слизь, мокроту и обеспечивают проходимость воздуха.

Уникальность табачного дыма состоит в том, что он уменьшает скорость колебания этих ресничек, – объяснил эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина". – В результате пыль и грязь накапливаются в легких, снижают интенсивность местного иммунитета и значительно увеличивают вероятность возможных осложнений.

То есть, вредная привычка взрослого человека отравляет не только его организм, но и приводит к проблемам со здоровьем ребенка. Почти каждый человек видел фото пораженных легких на пачках с сигаретами, но не всегда такая иллюстрация являлась веской причиной, чтобы бросить курить.

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Помните вредная привычка курить, от / Фото: Pexels

А если представить, что на картинке легкие близкого человека? Ведь вредная привычка, от которой вы не можете избавиться, может привести к серьезным проблемам с его здоровьем. Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт, читайте актуальные новости здесь.

Также доктор Комаровский дал советы, как вернуть детей к обычной жизни.