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Почему в жару нужно часто пить воду и что такое обезвоживание

Сегодня, 18:25

Наступили жаркие деньки, а вместе с ними – риск теплового удара, перегревания и обезвоживания. Кому чаще грозит обезвоживание и как его избежать – в материале

В жару важно пить часто и небольшими глотками
В жару важно пить часто и небольшими глотками
Фото: freepik.com

Человек постоянно теряет жидкость через пот, дыхание и не только. Но в жару это происходит быстрее, поэтому важно не пропустить даже легкое обезвоживание и держать водный баланс. Кто больше всех рискует в жару, как понять, что началось обезвоживание и что делать – мы узнали в Центре общественного здоровья Украины.

Почему вообще может не обновляется баланс воды, только из-за жары?

Ежедневная потеря воды человеческим организмом – это нормально: мы теряем воду с потом, дыханием, мочеиспусканием, слюной, когда сплевываем, слезами. Потраченная таким образом жидкость обновляется с водой и едой, которые употребляет человек. Но в ситуациях, когда человек теряет много жидкости и не восполняет ее, начинается обезвоживание – опасное состояние.

Потраченную организмом жидкость легко восполнить питьевой водой
Потраченную организмом жидкость легко восполнить питьевой водой
Фото: unsplash.com

Не только в жару, а при некоторых заболеваниях и состояниях тоже может наступить обезвоживание – например, при диабете, инфекционных болезнях, диарее, у маленьких детей.

Также в жаркую погоду "заработать" обезвоживание рискуют физически активные люди и те, кто не привык пить достаточно жидкости (те же малыши, поскольку они сами не контролируют свой питьевой режим).

Такие люди в жару, а также при повышенной влажности могут недостаточно эффективно охлаждаться, из-за того, что мало потеют или пот не испаряется. В итоге возрастает риск теплового удара, повышения температуры и необходимость пополнить организм водой.

Какие же симптомы обезвоживания?

Даже при небольшом обезвоживании ощущается сухость во рту, при мочеиспускании цвет мочи темно-желтый и само ее количество небольшое. Кожа становится сухой, прохладной, появляется головная боль, даже судороги мышц. Часто не только дети, а пожилые люди не понимают, что им нужно попить воды.

Поэтому таким людям нужна забота близких: давайте им пить во время обеда или завтрака, сделайте чаепитие или распитие компота, морса ежедневной традицией, следите, чтобы в рационе детей и пожилых было достаточно сочных фруктов, супов, жидких блюд.

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Также не забывайте про домашних питомцев, вода в их мисках должна быть постоянно. Если "на лицо" даже легкое обезвоживание, избегайте газировки, особенно сладкой, алкоголя, кофеина. Они усиливают обезвоживание.

Как же правильно пить, чтобы избежать обезвоживания?

  1. Пейте жидкость, лучше чистую воду, даже при легкой жажде.
  2. В жару важно пить часто и небольшими глотками. Правильное количество выпитой воды определите по…моче: ее цвет должен быть бледно желтый или вообще прозрачный.
  3. Малышам давайте пить с ложечки или из детской "поилки", чтобы легче было глотать, а не из большой кружки.
  4. Пейте еще больше, когда есть больший риск обезвоживания. Например, если у вас диарея, простуда, вы перегрелись на солнце, началось обильное потоотделение после перегрева и так далее.

Напомним, ранее мы писали, сколько в среднем нужно пить воды в день.

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