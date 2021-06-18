Чому в спеку потрібно часто пити воду і що таке зневоднення

Настали спекотні дні, а разом з ними – ризик теплового удару, перегрівання і зневоднення. Кому частіше загрожує зневоднення і як його уникнути – в матеріалі

У спеку важливо пити часто і невеликими ковтками Фото: freepik.com

Людина постійно втрачає рідину через піт, дихання і не тільки. Але в спеку це відбувається швидше, тому важливо не пропустити навіть легке зневоднення і тримати водний баланс. Хто більше всіх ризикує в спеку, як зрозуміти, що почалося зневоднення і що робити – ми дізналися в Центрі громадського здоров'я України.

Чому взагалі може не оновлюється баланс води, тільки через спеку?

Щоденна втрата води людським організмом – це нормально: ми втрачаємо воду з потом, диханням, сечовипусканням, слиною, коли спльовуємо, сльозами. Витрачена таким чином рідина оновлюється з водою і їжею, які вживає людина. Але в ситуаціях, коли людина втрачає багато рідини і людина не поповнює її, починається зневоднення – небезпечний стан.

Витрачену організмом рідину легко заповнити питною водою Фото: unsplash.com

Не тільки в спеку, а при деяких захворюваннях і станах теж може наступити зневоднення – наприклад, при діабеті, інфекційних хворобах, діареї, у маленьких дітей.

Також в жарку погоду "заробити" зневоднення ризикують фізично активні люди і ті, хто не звик пити достатньо рідини (ті ж малюки, оскільки вони самі не контролюють свій питний режим).

Такі люди в спеку, а також при підвищеній вологості можуть недостатньо ефективно охолоджуватися, через те, що мало потіють або піт не випаровується. В результаті зростає ризик теплового удару, підвищення температури і необхідність поповнити організм водою.

Які ж симптоми зневоднення?

Навіть при невеликому зневодненні відчувається сухість у роті, при сечовипусканні колір сечі темно-жовтий і саме її кількість невелика. Шкіра стає сухою, прохолодною, з'являється головний біль, навіть судоми м'язів. Часто не тільки діти, а літні люди не розуміють, що їм потрібно попити води.

Тому таким людям потрібна турбота близьких: давайте їм пити воду під час обіду або сніданку, зробіть чаювання або розпиття компоту, морсу щоденної традицією, стежте, щоб в раціоні дітей і літніх було досить соковитих фруктів, супів, рідких страв.

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Також не забувайте про домашніх вихованців, вода в їх мисках повинна бути постійно. Якщо помітили навіть легке зневоднення, уникайте газованої води, особливо солодкої, алкоголю, кофеїну. Вони підсилюють зневоднення.

Як же правильно пити, щоб уникнути зневоднення?

Пийте рідину, краще чисту воду, навіть при легкій спразі. У спеку важливо пити часто і невеликими ковтками. Правильне кількість випитої води визначте по ... сечі: її колір повинен бути блідо-жовтий або взагалі прозорий. Малюкам давайте пити з ложечки або з дитячої "поїлки", щоб легше було ковтати, а не з великого кухля. Пийте ще більше, коли є більший ризик зневоднення. Наприклад, якщо у вас діарея, застуда, ви перегрілися на сонці, почалося рясне потовиділення після перегріву і так далі.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки в середньому потрібно пити води в день.

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