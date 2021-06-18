Чому в спеку потрібно часто пити воду і що таке зневоднення
Настали спекотні дні, а разом з ними – ризик теплового удару, перегрівання і зневоднення. Кому частіше загрожує зневоднення і як його уникнути – в матеріалі
Людина постійно втрачає рідину через піт, дихання і не тільки. Але в спеку це відбувається швидше, тому важливо не пропустити навіть легке зневоднення і тримати водний баланс. Хто більше всіх ризикує в спеку, як зрозуміти, що почалося зневоднення і що робити – ми дізналися в Центрі громадського здоров'я України.
Щоденна втрата води людським організмом – це нормально: ми втрачаємо воду з потом, диханням, сечовипусканням, слиною, коли спльовуємо, сльозами. Витрачена таким чином рідина оновлюється з водою і їжею, які вживає людина. Але в ситуаціях, коли людина втрачає багато рідини і людина не поповнює її, починається зневоднення – небезпечний стан.
Не тільки в спеку, а при деяких захворюваннях і станах теж може наступити зневоднення – наприклад, при діабеті, інфекційних хворобах, діареї, у маленьких дітей.
Такі люди в спеку, а також при підвищеній вологості можуть недостатньо ефективно охолоджуватися, через те, що мало потіють або піт не випаровується. В результаті зростає ризик теплового удару, підвищення температури і необхідність поповнити організм водою.
Навіть при невеликому зневодненні відчувається сухість у роті, при сечовипусканні колір сечі темно-жовтий і саме її кількість невелика. Шкіра стає сухою, прохолодною, з'являється головний біль, навіть судоми м'язів. Часто не тільки діти, а літні люди не розуміють, що їм потрібно попити води.
Тому таким людям потрібна турбота близьких: давайте їм пити воду під час обіду або сніданку, зробіть чаювання або розпиття компоту, морсу щоденної традицією, стежте, щоб в раціоні дітей і літніх було досить соковитих фруктів, супів, рідких страв.
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Також не забувайте про домашніх вихованців, вода в їх мисках повинна бути постійно. Якщо помітили навіть легке зневоднення, уникайте газованої води, особливо солодкої, алкоголю, кофеїну. Вони підсилюють зневоднення.
- Пийте рідину, краще чисту воду, навіть при легкій спразі.
- У спеку важливо пити часто і невеликими ковтками. Правильне кількість випитої води визначте по ... сечі: її колір повинен бути блідо-жовтий або взагалі прозорий.
- Малюкам давайте пити з ложечки або з дитячої "поїлки", щоб легше було ковтати, а не з великого кухля.
- Пийте ще більше, коли є більший ризик зневоднення. Наприклад, якщо у вас діарея, застуда, ви перегрілися на сонці, почалося рясне потовиділення після перегріву і так далі.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки в середньому потрібно пити води в день.
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