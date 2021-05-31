Как бросить курить и зачем отказываться от сигарет

Риск развития рака, рано постаревшая кожа: вот далеко не полный список последствий от курения. Если вы курите, то сегодня самое время бросать – почему, в статье

Бросить курить самому сложно, важно заручиться поддержкой близких людей и специалистов Фото: unsplash.com

О вреде курение говорят нам каждый день, а сегодня, в условиях пандемии Covid-19, отказ от табака еще важнее. Сегодня, во Всемирный день без табака МОЗ Украины собрало полный гайд для тех, кто решил узнать, чем же так вреден табак и как наконец бросить курить.

Курение – одна из главных причин проблем со здоровьем

Сегодня отказаться от курения важно, как никогда, отмечают медики: потому что у тех, кто курит, риск развития более тяжелой формы Covid-19 намного выше, чем у некурящих. Также именно курение ежегодно приводит к различным болезням, от которых умирают около 85 тысяч украинцев. Первый удар от табачного яда и дыма на себя принимают органы дыхания.

Первый удар от табачного яда и дыма на себя принимают органы дыхания Фото: Pexels

У курильщиков развивается хронический воспалительный процесс в дыхательных путях, они часто болеют бронхитом, страдают от кашля, особенно по утрам. Курение табака названо одной из причин развития атеросклероза и гипертонии, у курящих чаще наступает смерть от ишемической болезни сердца. Органы пищеварения, кожа, зубы, эндокринная система – под воздействием табачного дыма и ядов они тоже очень страдают. Курить вредно и самое время бросать эту привычку.

Как же бросить курить, если уже не раз пытался?

Медики отмечают, что сами курильщики очень верят в популярный миф: что мол можно бросить, когда захочешь и это очень легко. На самом деле бросить курить самостоятельно удается лишь 7% людей, которые этого захотели.

Поэтому курильщикам в борьбе с никотиновой зависимостью нужна помощь – друзей, родных, коллег, психологов, иногда даже наркологов. Но естественно, в первую очередь все зависит от желания самого человека:

Захотеть бросить эту вредную привычку и принять решение бросить должен сам курильщик, а не его дети, мама, муж или жена.

И врачи, и психологи советуют начинать с назначения даты, когда вы откажетесь от сигарет. Хорошо, если ближайшая дата будет значимой – день рождения вас или близкого человека, годовщина свадьбы и т.д.

Определившись с датой, стоит поделиться с друзьями, семьей и коллегами. И хорошо бы начать снижать количество выкуриваемых сигарет за день.

Уберите подальше с глаз сигареты и другие табачные изделия, а чтобы было легче – не молчите о своих переживаниях. Найдите единомышленников – сейчас это удобно делать в соцсетях.

Можно делать посты со своими результатами, делиться советами с теми, кто тоже бросает курить, поддерживать друг друга.

Заручитесь поддержкой специалиста и найдите свой индивидуальный метод, как преодолеть желание закурить. Средств от никотиновой зависимости сейчас множество: никотиновые пластыри, жевательные таблетки, пищевые добавки. Какие подойдут именно вам – подскажет специалист.

Напомним, что ранее мы писали о том, что еще поможет бросить курить.

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