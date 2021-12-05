Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022

Праздники в Европе

Шляпы на Новый год

Модный макияж

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему "Дельта" поражает сначала детей и молодежь – объяснил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
5 декабря, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чаще всего штаммом "Дельта" заражается молодежь до 30-35 лет и дети от 2 лет. Последствия заболевания сложнее, чем при других штаммах, главное – не паниковать
«Дельта» чаще поражает детей и молодежь, потому что в начале вакцинации их не прививали
«Дельта» чаще поражает детей и молодежь, потому что в начале вакцинации их не прививали / Фото: Коллаж: Сегодня

"Дельта" мутирует, в Украине зафиксировано 11 разных штаммов: 60% пациентов имеют так называемый индийский штамм, а 40% – десять новых вариантов "Дельты", которые намного опаснее и распространяются куда быстрее первоначального штамма. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, почему сейчас болеет так много детей и молодых людей.

Почему чаще сейчас "Дельтой" болеют дети?

"Дельта" поражает всех без исключения. Но чаще всего молодежь до 30-35 лет и детей от 2 лет. И причина – не мутация коронавируса.

Реклама

Во всем мире статистика указывает на то, что молодые люди болеют преимущественно потому, что в начале вакцинации все внимание было направлено именно на пожилых людей, – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Они вакцинировались, теперь стала болеть молодежь.

Симптомы "Дельты" схожи с симптомами ОРВИ, но последствия заболевания куда сложнее. Людям, которые попадают в стационар, нужно намного больше кислорода.

Симптомы
Симптомы "Дельты" схожи с симптомами ОРВИ, но последствия заболевания куда сложнее / Фото: freepik.com

На сегодняшний день больной коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем весной. Труднее проходит и психологическое восстановление. Но главное – не паниковать.

Реклама

Что делать, если паника при ковиде?

Единственное наше оружие – это хороший иммунитет и здоровая психика, – сказала психолог Елена Адамова в интервью для канала "Украина". – Поэтому важны полноценный сон и правильное питание. Нужно спокойно на все реагировать. Как только вы чувствуете, что начинаете бояться, сразу же переключайте внимание на что-то хорошее.

Заразность сравнима с ветрянкой – это летающий по воздуху на большие расстояния вирус. Но вакцины, которые используют в Украине, готовы к мутации штамма "Дельта". Они дают шанс не попасть в больницу и перенести болезнь в легкой форме. Поэтому можно лечиться в домашних условиях.

Лечиться – это означает, что постельный режим не нужен. Не заставляйте себя есть. Систематически используйте жаропонижающие средства", – посоветовал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Реклама

Также мы писали, нужно ли парить ноги при любой болезни.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
29 ноября - 5 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять