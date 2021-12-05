Почему "Дельта" поражает сначала детей и молодежь – объяснил доктор Комаровский

Чаще всего штаммом "Дельта" заражается молодежь до 30-35 лет и дети от 2 лет. Последствия заболевания сложнее, чем при других штаммах, главное – не паниковать

«Дельта» чаще поражает детей и молодежь, потому что в начале вакцинации их не прививали / Фото: Коллаж: Сегодня

"Дельта" мутирует, в Украине зафиксировано 11 разных штаммов: 60% пациентов имеют так называемый индийский штамм, а 40% – десять новых вариантов "Дельты", которые намного опаснее и распространяются куда быстрее первоначального штамма. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, почему сейчас болеет так много детей и молодых людей.

Почему чаще сейчас "Дельтой" болеют дети?

"Дельта" поражает всех без исключения. Но чаще всего молодежь до 30-35 лет и детей от 2 лет. И причина – не мутация коронавируса.

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Во всем мире статистика указывает на то, что молодые люди болеют преимущественно потому, что в начале вакцинации все внимание было направлено именно на пожилых людей, – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Они вакцинировались, теперь стала болеть молодежь.

Симптомы "Дельты" схожи с симптомами ОРВИ, но последствия заболевания куда сложнее. Людям, которые попадают в стационар, нужно намного больше кислорода.

Симптомы "Дельты" схожи с симптомами ОРВИ, но последствия заболевания куда сложнее / Фото: freepik.com

На сегодняшний день больной коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем весной. Труднее проходит и психологическое восстановление. Но главное – не паниковать.

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Что делать, если паника при ковиде?

Единственное наше оружие – это хороший иммунитет и здоровая психика, – сказала психолог Елена Адамова в интервью для канала "Украина". – Поэтому важны полноценный сон и правильное питание. Нужно спокойно на все реагировать. Как только вы чувствуете, что начинаете бояться, сразу же переключайте внимание на что-то хорошее.

Заразность сравнима с ветрянкой – это летающий по воздуху на большие расстояния вирус. Но вакцины, которые используют в Украине, готовы к мутации штамма "Дельта". Они дают шанс не попасть в больницу и перенести болезнь в легкой форме. Поэтому можно лечиться в домашних условиях.

Лечиться – это означает, что постельный режим не нужен. Не заставляйте себя есть. Систематически используйте жаропонижающие средства", – посоветовал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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