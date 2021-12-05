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Чому "Дельта" вражає спочатку дітей та молодь – пояснив лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
5 грудня, 09:00
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Найчастіше штамом "Дельта" заражається молодь до 30-35 років та діти від 2 років. Наслідки захворювання складніші, ніж за інших штамів, головне – не панікувати
«Дельта» частіше вражає дітей та молодь, бо на початку вакцинації їх не щеплювали
«Дельта» частіше вражає дітей та молодь, бо на початку вакцинації їх не щеплювали / Фото: Колаж: Сьогодні

"Дельта" мутує, в Україні зафіксовано 11 різних штамів: 60% пацієнтів мають так званий індійський штам, а 40% – десять нових варіантів "Дельти", які набагато небезпечніші і поширюються набагато швидше за початковий штам. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, чому зараз хворіє так багато дітей та молодих людей.

Чому частіше зараз на "Дельту" хворіють діти?

"Дельта" вражає всіх без винятку. Але найчастіше молодь до 30-35 років та дітей віком від 2 років. І причина – не мутація коронавірусу.

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У всьому світі статистика вказує на те, що молоді люди хворіють переважно тому, що на початку вакцинації вся увага була спрямована саме на людей похилого віку, – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Вони вакцинувалися, тепер почала хворіти молодь.

Симптоми "Дельти" схожі з симптомами ГРВІ, але наслідки захворювання значно складніші. Людям, які потрапляють до стаціонару, потрібно набагато більше кисню.

Симптоми
Симптоми "Дельти" схожі з симптомами ГРВІ, але наслідки захворювання значно складніші / Фото: freepik.com

На сьогоднішній день хворий на коронавірус споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж навесні. Найважче проходить і психологічне відновлення. Але головне – не панікувати.

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Що робити, якщо паніка під час ковіду?

Єдина наша зброя – це добрий імунітет та здорова психіка, – сказала психолог Олена Адамова в інтерв'ю для каналу "Україна". – Тому важливим є повноцінний сон і правильне харчування. Потрібно спокійно на все реагувати. Щойно ви відчуваєте, що починаєте боятися, відразу ж переключайте увагу на щось позитивне.

Заразність порівнянна з вітрянкою – це вірус, що літає повітрям на великі відстані. Але ж вакцини, які використовують в Україні, готові до мутації штаму "Дельта". Вони дають шанс не потрапити до лікарні та перенести хворобу у легкій формі. Тому можна лікуватися в домашніх умовах.

Лікуватись – це означає, що постільний режим не потрібен. Не змушуйте себе їсти. Систематично використовуйте жарознижувальні засоби", – порадив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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