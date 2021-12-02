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Доктор Комаровский ответил, правильно ли вакцинировать людей на вокзалах

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
2 декабря, 17:00
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Евгений Комаровский объяснил, что делать людям прививки можно где угодно, если обеспечить наблюдение медиков, качественную вакцину и еще ряд простых условий

"Неправильно вакцинировать людей на вокзалах" – эту фразу можно услышать на каждом шагу, после того, как в столице и е только открыли пункты массовой вакцинации населения. Когда вакцинация в общественных местах безопасна, а когда – нет, кандидат медицинских наук рассказал в в программе "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина".

Неправильно вакцинировать людей на вокзалах, если есть сомнения правильно ли проводят весь процесс вакцинации,- говорит Евгений Комаровский,- я готово возражать против толпы на вокзале, если люди стоят в очереди на прививку, "как сельди в бочке". Это неправильно. Но виноват тот, кто неверно организовал весь процесс вакцинации.

Прививать же людей, как отметил популярный педиатр, можно где угодно – на вокзале, в автобусе, да в любом коридоре, если там соблюдается социальная дистанция, есть нормальная система воздухообмена и команда медиков, которые смогут при необходимости оказать медицинскую помощь в случае возникновения последствий.

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Вакцинацию качественными препаратами, которые правильно были доставлены, можно делать где угодно
Вакцинацию качественными препаратами, которые правильно были доставлены, можно делать где угодно / Фото: Минздрав

Если нет возможности сразу оказать помощь человеку в случае реакции организма, если нет отдельного вентилируемого помещения и так далее, то такую организацию массовых прививок Евгений Комаровский не одобряет.

- Но все равно найдется и придет человек, который скажет, что вакцинироваться на вокзалах в условиях эпидемии – неправильно,- отмечает доктор Комаровский,- не объясняя, что есть исключения для таких ситуаций. И тогда люди делают вывод, что вакцинироваться не надо. В итоге боремся с вакцинацией в целом, вместо того, чтобы бороться за качество проведения вакцинации, качественными препаратами, которые правильно доставлены в подходящее и оборудованное для проведения прививок помещение.

Также ранее мы писали, защитит ли прививка от штамма "Омикрон".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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