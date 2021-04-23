Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Перша полуниця: кому її не можна їсти і як зробити більш безпечною

Сьогодні, 15:50

Ціна на полуницю стартує від 200 гривень за кілограм, але нутриціолог її їсти не рекомендує через високий вміст нітратів

"Золота" полуниця. Свіжа ягода вже почала з'являтися на полицях магазинів і на ринках. Але ціни на неї – кусаються. Продавці пояснюють це тим, що поки не сезон. Нутриціолог Оксана Соколова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, чи безпечна рання полуниця, навіть за великі гроші.

Як вибрати і скільки коштує перша полуниця – дивіться відео:

Нітрати і хімікати: чим небезпечна рання полуниця

На полицях базарів і магазинів тепер можна зустріти вітчизняну тепличну полуницю або ту, яку імпортували з інших країн: турецьку, іспанську та грецьку. Ціна на неї стартує від 200 гривень за кілограм. Однак головне питання навіть не в ціні, а в тому – чи безпечна вона.

"В Україні немає норм, що регулюють кількість нітратів у полуниці. До того ж, щоб ягоди не зіпсувалися під час транспортування, перевізники хитрують і обробляють її хімікатами", – коментує нутриціолог Оксана Соколова.

Читайте також:
Як приготувати сінабони з полуницею і вершковим кремом

Кому строго заборонено їсти занадто ранню полуницю

Журналісти "Ранку з Україною" вирішили власноруч перевірити наявність нітратів у ранніх ягодах, допоміг у чому спеціальний тест, вартість якого близько 100 гривень. А результат не змусив чекати.

"Ця полуниця містить нітрати. Тому людям зі слабким імунітетом, зі слабким здоров'ям, а також годуючим мамам, людям похилого віку та дітям такий продукт вживати не можна, – пояснює нутриціолог. – Нітрати забруднюють кров, печінку і ми отримуємо отруєння".

Як вибрати і скільки коштує перша полуниця
Як вибрати і скільки коштує перша полуниця
Фото: freepik.com

Як зробити ранню полуницю безпечнішою

Якщо дуже хочеться посмакувати улюбленою ягодою, то принаймні зробіть її більш безпечною.

"Слід вимочити полуницю або будь-яку іншу ягоду протягом 30 хвилин. В процесі вимочування продуктів нітрати частково виходять. Для цього краще використовувати холодну фільтровану воду, можна додати трохи солі, адже сіль на себе бере ці шкідливі речовини", – пояснила експерт.

Але краще почекати сезонний врожай. Експерти запевняють: українська полуниця з'явиться в продажу вже в кінці травня.

Тим часом ми з'ясували, чим небезпечна звичка "поплювати насіння" – відповідь дієтолога.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як приготувати сінабони з полуницею і вершковим кремом Рецепт корисного полунично-бананового смузі на мигдальному молоці Як приготувати літній салат з авокадо і полуниці Рецепт незвичайної гарячої закуски від Лілії Ребрик
здоров'я полуниця шкода нутриціолог
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо

Популярні статті

Сьогодні, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 14:14Зірково

Наталія Сумська не спілкується з рідною сестрою: Все життя Олі ми бачимо в Facebook

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
Экс-невесту Кличко Хайден Панеттьери сняли с новым возлюбленным
Экс-невесту Кличко Хайден Панеттьери сняли с новым возлюбленным
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти