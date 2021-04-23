Перша полуниця: кому її не можна їсти і як зробити більш безпечною

Ціна на полуницю стартує від 200 гривень за кілограм, але нутриціолог її їсти не рекомендує через високий вміст нітратів

"Золота" полуниця. Свіжа ягода вже почала з'являтися на полицях магазинів і на ринках. Але ціни на неї – кусаються. Продавці пояснюють це тим, що поки не сезон. Нутриціолог Оксана Соколова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, чи безпечна рання полуниця, навіть за великі гроші.

Як вибрати і скільки коштує перша полуниця – дивіться відео:

Нітрати і хімікати: чим небезпечна рання полуниця

На полицях базарів і магазинів тепер можна зустріти вітчизняну тепличну полуницю або ту, яку імпортували з інших країн: турецьку, іспанську та грецьку. Ціна на неї стартує від 200 гривень за кілограм. Однак головне питання навіть не в ціні, а в тому – чи безпечна вона.

"В Україні немає норм, що регулюють кількість нітратів у полуниці. До того ж, щоб ягоди не зіпсувалися під час транспортування, перевізники хитрують і обробляють її хімікатами", – коментує нутриціолог Оксана Соколова.

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Кому строго заборонено їсти занадто ранню полуницю

Журналісти "Ранку з Україною" вирішили власноруч перевірити наявність нітратів у ранніх ягодах, допоміг у чому спеціальний тест, вартість якого близько 100 гривень. А результат не змусив чекати.

"Ця полуниця містить нітрати. Тому людям зі слабким імунітетом, зі слабким здоров'ям, а також годуючим мамам, людям похилого віку та дітям такий продукт вживати не можна, – пояснює нутриціолог. – Нітрати забруднюють кров, печінку і ми отримуємо отруєння".

Як вибрати і скільки коштує перша полуниця Фото: freepik.com

Як зробити ранню полуницю безпечнішою

Якщо дуже хочеться посмакувати улюбленою ягодою, то принаймні зробіть її більш безпечною.

"Слід вимочити полуницю або будь-яку іншу ягоду протягом 30 хвилин. В процесі вимочування продуктів нітрати частково виходять. Для цього краще використовувати холодну фільтровану воду, можна додати трохи солі, адже сіль на себе бере ці шкідливі речовини", – пояснила експерт.

Але краще почекати сезонний врожай. Експерти запевняють: українська полуниця з'явиться в продажу вже в кінці травня.

Тим часом ми з'ясували, чим небезпечна звичка "поплювати насіння" – відповідь дієтолога.

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