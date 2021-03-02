Отличи миф от правды – самый умный сексуальный тест
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Секс – тема, табуированная во все времена. Невозможность открыто говорить об интимном и низкий уровень изученности вопроса столетиями порождали мифы о самом личном. Некоторыми мифами мы обязаны уже современной культуре.
В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова обсуждают наиболее распространенные мифы о сексе и сексуальности.
Мужчины всегда готовы заняться сексом. Больше того, они этого постоянно хотят.
Существует два вида женского оргазма: клиторальный и вагинальный.
Презерватив – единственное средство контрацепции, которое защищает от ЗППП.
Большой размер члена гарантирует удовольствие для женщины.
Долго не заниматься сексом вредно для здоровья. Нужно хотя бы иногда, чтобы было нормальное самочувствие.
Во время секса мужчина оставляет генетический след в вагине женщины. Особенно сильный след оставляет тот, кто был первым партнером. Потом черты этих мужчин могут появляться в детях женщины.
Клитор – это небольшая горошина – часть наружных половых органов женщины.
Клитор полноценно изучили уже в 2000-х.
Сексуальную чувствительность можно развить. Например, при помощи игрушек.
Есть гаджеты, которые позволяют заниматься сексом на расстоянии.
Ранее мы рассказывали, как эмоциональное выгорание влияет на жизнь и секс.
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