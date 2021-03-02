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Отличи миф от правды – самый умный сексуальный тест

Сегодня, 19:16

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Секс – тема, табуированная во все времена. Невозможность открыто говорить об интимном и низкий уровень изученности вопроса столетиями порождали мифы о самом личном. Некоторыми мифами мы обязаны уже современной культуре.

В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова обсуждают наиболее распространенные мифы о сексе и сексуальности.

Отличи миф от правды – самый умный сексуальный тест

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Мужчины всегда готовы заняться сексом. Больше того, они этого постоянно хотят.

Да
Нет
Конечно нет! Мужчины – тоже люди. Им тоже нужно возбуждение, у них тоже есть настроение, и они тоже могут выгорать. Высказывания о том, что мужчины "только этого и хотят", имеют очень мало общего с правдой. Во одном из выпусков подкаста "Сегодня будет секс" мы рассказывали о половой конституции и том, почему некоторые люди могут совсем не хотеть секса (и мужчины тоже).
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Существует два вида женского оргазма: клиторальный и вагинальный.

Да
Нет
Нет. Оргазм один. Мифом о двух оргазмах мы обязаны "отцу психоанализа" доктору Зигмунду Фрейду. Именно он утверждал, что оргазм, получаемый от внешней стимуляции клитора – незрелый, а настоящий оргазм – тот, который женщина получает от пенетрации. На самом же деле, современная медицина уже доказала, что оргазм женщина получает один, просто к нему могут привести разные стимуляции. Более того, есть женщины которые не способны получить оргазм от проникновения из-за своей физиологии, и "зрелость" здесь ни при чем.
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Презерватив – единственное средство контрацепции, которое защищает от ЗППП.

Да
Нет
Да. Оральные контрацептивы (ОК), комбинированные оральные контрацептивы (КОК), спирали и прочая гормональная контрацепция может только предотвратить появление беременности. Единственный проверенный способ защитится от болезней – презерватив. Но даже использование презерватива не дает гарантии 100%. Полную уверенность в том, что не заболеешь ничем передающимся половым путем, может дать только воздержание.
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Большой размер члена гарантирует удовольствие для женщины.

Да
Нет
Нет. Размер действительно не имеет значения. "В основном, большой член – это больно. Большой член – это, обычно, много проблем. У женщины чувствительна нижняя треть влагалища, это семь сантиметров может хватить. Женщину можно удовлетворить и при помощи пальца. Есть для кого это важно, но это уже предпочтения", – объяснила в подкасте "Сегодня будет секс" секс-терапевт Ярослава Плотникова.
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Долго не заниматься сексом вредно для здоровья. Нужно хотя бы иногда, чтобы было нормальное самочувствие.

Да
Нет
Нет, это миф. Наличие секса никак не сказывается на здоровье. Существуют ситуации, когда женщинам необходим массаж в интимных зонах для поддержания тонуса мышц тазового дна, но для этого не нужен партнер – фалоимитатор прекрасно справится с этими медицинскими показаниями. Что касается раздражительности, которая может наступать из-за сексуального напряжения, то чтобы от нее избавиться, можно мастурбировать. Ни в одном из случаев необходимости в контакте нет. А вот риск во время одноразового секса "для здоровья" приобрести букет заболеваний передающихся половым путем – есть.
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Во время секса мужчина оставляет генетический след в вагине женщины. Особенно сильный след оставляет тот, кто был первым партнером. Потом черты этих мужчин могут появляться в детях женщины.

Да
Нет
Если вы ответили "да", мы настоятельно рекомендуем вам перечитать учебник по анатомии человека. Ученые уже неоднократно опровергали эту теорию, однако у нее до сих пор много поклонников. Теория о таком сохранении данных в вагине называется "телегония". Такое суждение было распространено в XIX веке среди селекционеров животных, а позже его его стали относить и к людям.
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Клитор – это небольшая горошина – часть наружных половых органов женщины.

Да
Нет
Нет, то, что видно снаружи – это только головка клитора. На самом деле клитор может достигать до 20 сантиметров, и весь он – внутри. Именно благодаря тому, что пещеристое тело (одна из частей клитора) наполняется кровью и увеличивает давление на влагалище, женщина получает удовольствие от проникновения. По сути пенетрация – это тоже стимуляция клитора, просто изнутри. Еще несколько фактов: клитор имеет вдвое больше нервных окончаний, чем мужской половой член, и этот орган создан только для получения удовольствия. Других функций у него нет.
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Клитор полноценно изучили уже в 2000-х.

Да
Нет
Да. Первые МРТ-исследования клитора начали проводить только в конце 90-х годов. А в 2009 году впервые была сделана модель клитора в натуральную величину. За 20 лет наблюдений ученые смогли ответить на множество вопросов о женской сексуальности. Благодаря изучению клитора, в том числе, была опровергнута теория о исключительно репродуктивной функции секса для женщины. Если женщина должна заниматься сексом только ради продолжения рода, то зачем ей целый орган который отвечает только за удовольствие?
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Сексуальную чувствительность можно развить. Например, при помощи игрушек.

Да
Нет
Да. Сколько каждому нужно секса и как часто, определяет врожденная половая конституция. Изменить ее нельзя, но можно подкорректировать. Однако часто вопрос низкой сексуальной чувствительности связан не с уровнем потребностей, а с комплексами, психологическими проблемами или неумением получать удовольствие в принципе. В таких случаях можно пробудить сексуальность научившись любить свое тело, испробовав разные сексуальные практики. И мужчинам и женщины часто используют игрушки для взрослых, чтобы изучить, что приносит им удовольствие.
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Есть гаджеты, которые позволяют заниматься сексом на расстоянии.

Да
Нет
Да. Сегодня многие бренды секс-игрушек предлагают модели, которые управляются дистанционно с помощью мобильного приложения. Например, We-Vibe Moxie, который позволяет заниматься сексом, находясь в разных странах – девушка надевает игрушку, которой управляет партнер через приложение. Есть еще множество вибраторов и секс-машин, которые управляются таким образом.
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Ранее мы рассказывали, как эмоциональное выгорание влияет на жизнь и секс.

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