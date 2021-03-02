Отличи миф от правды – самый умный сексуальный тест

Узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в теме секса

Секс – тема, табуированная во все времена. Невозможность открыто говорить об интимном и низкий уровень изученности вопроса столетиями порождали мифы о самом личном. Некоторыми мифами мы обязаны уже современной культуре.

В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова обсуждают наиболее распространенные мифы о сексе и сексуальности.

Отличи миф от правды – самый умный сексуальный тест Мы предлагаем проверить, а вы отличите миф от правды? Начать тест 1/10 Мужчины всегда готовы заняться сексом. Больше того, они этого постоянно хотят. Да Нет Дальше 2/10 Существует два вида женского оргазма: клиторальный и вагинальный. Да Нет Дальше 3/10 Презерватив – единственное средство контрацепции, которое защищает от ЗППП. Да Нет Дальше 4/10 Большой размер члена гарантирует удовольствие для женщины. Да Нет Дальше 5/10 Долго не заниматься сексом вредно для здоровья. Нужно хотя бы иногда, чтобы было нормальное самочувствие. Да Нет Дальше 6/10 Во время секса мужчина оставляет генетический след в вагине женщины. Особенно сильный след оставляет тот, кто был первым партнером. Потом черты этих мужчин могут появляться в детях женщины. Да Нет Дальше 7/10 Клитор – это небольшая горошина – часть наружных половых органов женщины. Да Нет Дальше 8/10 Клитор полноценно изучили уже в 2000-х. Да Нет Дальше 9/10 Сексуальную чувствительность можно развить. Например, при помощи игрушек. Да Нет Дальше 10/10 Есть гаджеты, которые позволяют заниматься сексом на расстоянии. Да Нет Дальше

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