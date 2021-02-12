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Ничего не хочу. Как эмоциональное выгорание влияет на жизнь и секс

Сегодня, 18:55

Слушайте новый выпуск подкаста "Сегодня будет секс"

Эмоциональное выгорание – штука сложная и даже опасная. Все так серьезно, что в прошлом году ВОЗ официально внесла эмоциональное выгорание в новую редакцию классификации болезней.

В четвертом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова рассказали о стадиях эмоционального выгорания, как апатия влияет на отношения и как реагировать, если выгорел ваш партнер. По традиции, в этом материале мы коротко изложили главные тезисы подкаста.

После того, как послушаете подкаст, обязательно загляните в наш спецраздел ко Дню Валентина, в котором мы поделились полезными идеями, чем заняться 14 февраля, чтобы праздничный день (или вечер) запомнился вам надолго.

"Сегодня будет секс"
"Сегодня будет секс"
Фото: Сегодня

Что такое эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание – это состояние, когда вам ничего не хочется, вас ничего не радует, у вас нет сил, вы чувствуете постоянную усталость и напряжение. "Выгореть" может человек любой занятости, при этом у каждого это происходит индивидуально и в разной степени.

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Как понять, есть ли у меня эмоциональное выгорание?

К симптомам выгорания, которые помогут определить, страдает ли человек от этого, относят отсутствие мотивации, нежелание что-то делать, усталость, апатию, отсутствие аппетита, экзистенциальный кризис.

Эмоциональное выгорание происходит в четыре этапа:

  1. Эйфория, когда вас все вдохновляет, у вас очень много сил, и вы готовы работать не покладая рук.
  2. Стадия, когда силы заканчиваются. Вы продолжаете активно трудиться, но вам нужно больше отдыха и допинга.
  3. Истощение. Здесь уже вам не достаточно выходных, чтобы прийти в себя, не только физически, но и эмоционально.
  4. Кризис. Это стадия опустошения, депрессии, стресса, после которой бывает очень сложно восстановиться, чтобы вернуться на работу.

Как выгорание на работе влияет на сексуальную жизнь

Если человек эмоционально выгорает на работе, то он эмоционально выгорает в других сферах жизни. Физическая усталость не дает включиться в процесс, а добавить к ней эмоциональное истощение – получим не самый приятный сценарий.

Почему важно рассказать о выгорании партнеру

Чтобы не потерять отношения, если вы эмоционально выгорели, и вам не хочется секса, нужно поговорить об этом с партнером, попытаться объяснить ему, в каком вы находитесь состоянии, почему для вас это сложно и т. д. Следует помнить, что не все люди понимают друг друга с полуслова, не все смотрят на вещи одинаково, потому важно максимально понятно передать суть проблемы.

Как снова захотеть секса, если выгорел

Ваши отношения вы строите самостоятельно, со своим партнером. Его можно стимулировать искусственно. В начале отношений (первые пару лет) у вас очень классно и вы оба активные, потом же вам нужно выстраивать интим, планировать его, чтобы сохранить отношения.

В этом помогут ролевые игры, романтическая атмосфера и прочие вещи, которые могут настроить вас на секс, вернуть интерес к нему.

Как не позволить эмоциональному выгоранию усугубить ваше состояние, что делать и как реагировать, если выгорел партнер - слушайте в подкасте "Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.

Все подробности в спецтеме Сегодня будет секс

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