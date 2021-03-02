Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Відрізни міф від правди – найрозумніший сексуальний тест

Сьогодні, 19:16

Дізнайтеся, наскільки добре ви розбираєтеся в темі сексу

Секс – тема, табуйована в усі часи. Неможливість відкрито говорити про інтимне і низький рівень вивченості питання століттями породжували міфи про особисте. Деякими міфами ми зобов'язані вже сучасній культурі.

В новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова і секс-терапевт Ярослава Плотнікова обговорюють найбільш поширені міфи про секс і сексуальність

Відрізни міф від правди – найрозумніший сексуальний тест

Ми пропонуємо перевірити, а ви відрізните міф від правди?
Почати тест
1/10

Чоловіки завжди готові зайнятися сексом. Більше того, вони цього постійно хочуть.

Так
Ні
Звичайно ні! Чоловіки – теж люди. Їм теж потрібне збудження, у них теж є настрій, і вони теж можуть вигорати. Висловлювання про те, що чоловіки "тільки цього і хочуть", мають дуже мало спільного з правдою. У одному з випусків подкасту "Сьогодні буде секс" ми розповідали про статеві конституції і те, чому деякі люди можуть зовсім не хотіти сексу (і чоловіки теж).
Далі
2/10

Існує два види жіночого оргазму: кліторальний і вагінальний.

Так
Ні
Ні. Оргазм один. Міфом про двох оргазмах ми зобов'язані "батькові психоаналізу" доктору Зигмунду Фройду. Саме він стверджував, що оргазм, одержуваний від зовнішньої стимуляції клітора – незрілий, а справжній оргазм – той, який жінка отримує від пенетрації. Насправді ж, сучасна медицина вже довела, що оргазм жінка отримує один, просто до нього можуть призвести різні стимуляції. Більш того, є жінки які не здатні отримати оргазм від проникнення через свою фізіологію, і "зрілість" тут ні при чому.
Далі
3/10

Презерватив – єдиний засіб контрацепції, яке захищає від ЗПСШ.

Так
Ні
Так. Оральні контрацептиви (ОК), комбіновані оральні контрацептиви (КОК), спіралі та інша гормональна контрацепція може тільки запобігти появі вагітності. Єдиний перевірений спосіб захиститися від хвороб – презерватив. Але навіть використання презерватива не дає гарантії 100%. Повну упевненість в тому, що ні збільшує нічим передаються статевим шляхом, може дати тільки стриманість.
Далі
4/10

Великий розмір члена гарантує задоволення для жінки.

Так
Ні
Ні. Розмір дійсно не має значення. "В основному, великий член – це боляче. Великий член – це, звичайно, багато проблем. У жінки чутлива нижня третина піхви, це сім сантиметрів може вистачити. Жінку можна задовольнити і за допомогою пальця. Є для кого це важливо, але це вже переваги", – пояснила в подкасті "Сьогодні буде секс" секс-терапевт Ярослава Плотнікова.
Далі
5/10

Довго не займатися сексом шкідливо для здоров'я. Потрібно хоча б іноді, щоб було нормальне самопочуття.

Так
Ні
Ні, це міф. Наявність сексу ніяк не позначається на здоров'ї. Існують ситуації, коли жінкам необхідний масаж в інтимних зонах для підтримки тонусу м'язів тазового дна, але для цього не потрібен партнер – фалоімітатор прекрасно впорається з цими медичними показаннями. Що стосується дратівливості, яка може наступати через сексуальну напругу, то щоб неї позбутися, можна мастурбувати. Ні в одному з випадків необхідності в контакті немає. А ось ризик під час одноразового сексу "для здоров'я" придбати букет захворювань, які передаються статевим шляхом – є.
Далі
6/10

Під час сексу чоловік залишає генетичний слід в вагіні жінки. Особливо сильний слід залишає той, хто був першим партнером. Потім риси цих чоловіків можуть з'являтися в дітях жінки.

Так
Ні
Якщо ви відповіли "так", ми настійно рекомендуємо вам перечитати підручник по анатомії людини. Вчені вже неодноразово спростовували цю теорію, однак у неї до цих пір багато шанувальників. Теорія про таке збереження даних у вагіні називається "телегонія". Таке судження було поширене у XIX столітті серед селекціонерів тварин, а пізніше його його стали відносити і до людей.
Далі
7/10

Клітор – це невелика горошина – частина зовнішніх статевих органів жінки.

Так
Ні
Ні, те, що видно зовні – це тільки головка клітора. Насправді клітор може досягати до 20 сантиметрів, і весь він – усередині. Саме завдяки тому, що печеристе тіло (одна з частин клоітора) наповнюється кров'ю і збільшує тиск на піхву, жінка отримує задоволення від проникнення. По суті пенетрація – це теж стимуляція клітора, просто зсередини. Ще кілька фактів: клітор має вдвічі більше нервових закінчень, ніж чоловічий статевий член, і цей орган створений тільки для отримання задоволення. Інших функцій у нього немає.
Далі
8/10

Клітор повноцінно вивчили вже у 2000-х.

Так
Ні
Так. Перші МРТ-дослідження клітора почали проводити тільки в кінці 90-х років. А у 2009 році вперше була зроблена модель клітора в натуральну величину. За 20 років спостережень вчені змогли відповісти на безліч питань про жіночу сексуальність. Завдяки вивченню клітора, зокрема, була спростована теорія про виключно репродуктивнц функцію сексу для жінки. Якщо жінка повинна займатися сексом тільки заради продовження роду, то навіщо їй цілий орган який відповідає тільки за задоволення?
Далі
9/10

Сексуальну чутливість можна розвинути. Наприклад, за допомогою іграшок.

Так
Ні
Так. Скільки кожному потрібно сексу і як часто, визначає вроджена статева конституція. Змінити її можна, але можна підкоригувати. Однак часто питання низької сексуальної чутливості пов'язаний не з рівнем потреб, а з комплексами, психологічними проблемами або невмінням отримувати задоволення в принципі. У таких випадках можна пробудити сексуальність навчившись любити своє тіло, випробувавши різні сексуальні практики. І чоловікам і жінки часто використовують іграшки для дорослих, щоб вивчити, що приносить їм задоволення.
Далі
10/10

Є гаджети, які дозволяють займатися сексом на відстані.

Так
Ні
Так. Сьогодні багато брендів секс-іграшок пропонують моделі, які управляються дистанційно за допомогою мобільного додатку. Наприклад, We-Vibe Moxie, який дозволяє займатися сексом, перебуваючи в різних країнах – дівчина вдягає іграшку, якою управляє партнер через додаток. Є ще безліч вібраторів і секс-машин, які управляються таким чином.
Далі

Раніше ми розповідали, як емоційне вигорання впливає на життя і секс.

Всі подробиці в спецтемі Тести

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як PornHub може врятувати стосунки: 5 головних тез із подкасту про секс Обережно, порно, або Чому не варто захоплюватися фільмами для дорослих Все для кохання: як вибрати подарунок у магазині для дорослих
секс сексуальність сексуальне виховання
Реклама

Новини партнерів

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 05:45Психо

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Тельці зануряться в розборки, а Риб переповнять емоції

Вчора, 19:14Смачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

Вчора, 19:00Зірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

Вчора, 18:30Смачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

Вчора, 15:20Зірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

Вчора, 14:30Зірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Вчора, 13:46Зірково

Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

Вчора, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Вчора, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Вчора, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Вчора, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоEvents

З першим днем весни: короткі привітання і смс

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

28 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

28 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

Новини партнерів

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Экс-жена Сереги проиграла суд в битве за детей
Экс-жена Сереги проиграла суд в битве за детей

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти