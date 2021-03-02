Відрізни міф від правди – найрозумніший сексуальний тест
Дізнайтеся, наскільки добре ви розбираєтеся в темі сексу
Секс – тема, табуйована в усі часи. Неможливість відкрито говорити про інтимне і низький рівень вивченості питання століттями породжували міфи про особисте. Деякими міфами ми зобов'язані вже сучасній культурі.
В новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова і секс-терапевт Ярослава Плотнікова обговорюють найбільш поширені міфи про секс і сексуальність
Чоловіки завжди готові зайнятися сексом. Більше того, вони цього постійно хочуть.
Існує два види жіночого оргазму: кліторальний і вагінальний.
Презерватив – єдиний засіб контрацепції, яке захищає від ЗПСШ.
Великий розмір члена гарантує задоволення для жінки.
Довго не займатися сексом шкідливо для здоров'я. Потрібно хоча б іноді, щоб було нормальне самопочуття.
Під час сексу чоловік залишає генетичний слід в вагіні жінки. Особливо сильний слід залишає той, хто був першим партнером. Потім риси цих чоловіків можуть з'являтися в дітях жінки.
Клітор – це невелика горошина – частина зовнішніх статевих органів жінки.
Клітор повноцінно вивчили вже у 2000-х.
Сексуальну чутливість можна розвинути. Наприклад, за допомогою іграшок.
Є гаджети, які дозволяють займатися сексом на відстані.
Раніше ми розповідали, як емоційне вигорання впливає на життя і секс.
Всі подробиці в спецтемі Тести
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше