Відрізни міф від правди – найрозумніший сексуальний тест

Дізнайтеся, наскільки добре ви розбираєтеся в темі сексу

Секс – тема, табуйована в усі часи. Неможливість відкрито говорити про інтимне і низький рівень вивченості питання століттями породжували міфи про особисте. Деякими міфами ми зобов'язані вже сучасній культурі.

В новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова і секс-терапевт Ярослава Плотнікова обговорюють найбільш поширені міфи про секс і сексуальність

Відрізни міф від правди – найрозумніший сексуальний тест Ми пропонуємо перевірити, а ви відрізните міф від правди? Почати тест 1/10 Чоловіки завжди готові зайнятися сексом. Більше того, вони цього постійно хочуть. Так Ні Далі 2/10 Існує два види жіночого оргазму: кліторальний і вагінальний. Так Ні Далі 3/10 Презерватив – єдиний засіб контрацепції, яке захищає від ЗПСШ. Так Ні Далі 4/10 Великий розмір члена гарантує задоволення для жінки. Так Ні Далі 5/10 Довго не займатися сексом шкідливо для здоров'я. Потрібно хоча б іноді, щоб було нормальне самопочуття. Так Ні Далі 6/10 Під час сексу чоловік залишає генетичний слід в вагіні жінки. Особливо сильний слід залишає той, хто був першим партнером. Потім риси цих чоловіків можуть з'являтися в дітях жінки. Так Ні Далі 7/10 Клітор – це невелика горошина – частина зовнішніх статевих органів жінки. Так Ні Далі 8/10 Клітор повноцінно вивчили вже у 2000-х. Так Ні Далі 9/10 Сексуальну чутливість можна розвинути. Наприклад, за допомогою іграшок. Так Ні Далі 10/10 Є гаджети, які дозволяють займатися сексом на відстані. Так Ні Далі

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