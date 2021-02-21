Подкаст

Как PornHub может спасти отношения: 5 главных тезисов из подкаста о сексе

Рассказываем о влиянии кино для взрослых на реальную сексуальную жизнь

Недавно мы рассказывали, как порнофильмы влияют на реальный секс и почему не нужно учиться на порно. Во второй части материала о фильмах для взрослых объясняем, как совместный просмотр порно может помочь отношениям и как выбрать видео, чтобы все не испортить.

Напомним, что в подкасте "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова обсуждают темы, о которых на принято говорить открыто: о сексе, сексуальности, интимных отношениях между людьми.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

"Сегодня будет секс"

Фото: Сегодня

И так, вернемся к сексу и порно. Несмотря на то, что порнофильмы портят интимную жизнь, они также могут и помочь. Весьма неоднозначно получается, да?

Как совместный просмотр порно может помочь отношениям

Порно может быть помощником и давать идеи для разнообразия интимной жизни. Подходить к этому вопросу нужно осознанно, с критическим мышлением.

Совместный просмотр фильма для взрослых поможет, если обоим комфортно и интересно. Но когда кто-то из партнеров (или оба) начинают сравнивать себя с актерами, появляется вероятность того, что такой просмотр принесет комплексы и сомнения.

Почему не надо искать порно, которое смотрит партнер

Не всегда то, что человек видит в порно, он хочет повторить в реальной жизни. Но подглядывая в историю браузера своего партнера можно неправильно интерпретировать увиденное, и наломать дров.

Дайте человеку пространство для его сексуальных фантазий и для его личной жизни. Ведь то, что вы становитесь мужем и женой либо парнем и девушкой, не значит, что человек должен в вас раствориться.

Что не надо повторять из порно

Ничего. Это если коротко. Вы можете обсудить увиденное в порно, позаимствовать какую-то тему для ролевых игр, но ни в коем случае не сравнивайте себя с актерами из порнофильмов.

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Особенно не стоит повторять сцены из порно с анальным сексом. Ведь к этому актриса тщательно готовится: она не ест, делает клизмы, ходит с анальными пробками и прочее.

Что полезного может дать просмотр порно

Совместный просмотр порнофильмов может быть стартом для диалога с партнером, если вы не привыкли говорить о сексе. Это также может быть быстрым способом "розрядки", когда не хочется секса, но хочется получить оргазм.

Когда надо начинать беспокоиться из-за просмотра однотипных сюжетов

Если при просмотре порно однотипные ролики больше не цепляют, и с каждым разом нужно смотреть более разные видео, то нужно остановиться. Тревожным сигналом может быть и то, когда человек начинает тайком смотреть порно в любую свободную минуту. Это является проблемой и в дальнейшем может потребоваться помощь специалиста.

Полную версию подкаста "Сегодня будет секс" о вреде и пользе порнофильмов слушайте на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.

Все подробности в спецтеме Сегодня будет секс

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