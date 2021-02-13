Все для любви: как выбрать подарок в магазине для взрослых
12 продуктов, которые вам захочется попробовать
В современном мире уже не стыдно ходить по магазинам для взрослых, ведь там можно найти очень много качественных товаров для яркой сексуальной жизни. Специально ко Дню святого Валентина топ секс-терапевт и постоянный эксперт подкаста "Сегодня будет секс" Ярослава Плотникова выбрала несколько товаров, которые вам точно захочется попробовать в постели.
Напомним, что сайт Сегодня.Lifestyle подготовил гид по 14 февраля – самые крутые идеи для празднования Дня влюбленных, которые помогут устроить настоящий праздник для вас и вашего любимого человека.
1. Лубрикант
Главное – выбрать качественный и с хорошим составом. Есть водные, силиконовые и съедобные, они делают ваш секс комфортнее и приятнее.
2. Массажные свечи
Это отличный способ разнообразить прелюдию и внести в ваш секс что-то новое. Свечу зажигают, она плавится, и вы выливаете ее на тело партнера. Идеальный вариант для массажа, особенно зимой.
3. Мастурбатор Blow Yo
Отличный вариант, чтобы разнообразить оральный секс. Он дает дополнительную стимуляцию и новые ощущения мужчине. Важно нанести побольше съедобного лубриканта, чтобы было хорошее скольжение.
4. Вакуумно-волновые стимуляторы для клитора
Их обожают все женщины, многие благодаря им получили свои первые оргазмы. Это бесконтактная стимуляция клитора, которую удобно использовать и для соло игр, и в паре.
Есть два популярных бренда Womanizer и Satisfyer. Есть разные вариант дизайна, на разный кошелек.
5. Возбуждающий эликсир
Дает очень необычный эффект, который могут почувствовать оба партнера. Эффект тепла-холода повышает чувствительность, но в это же время продлевает половой акт, делая ярче оргазм.
6. Вибратор Better than Chocolate
Вибратор чрезвычайно удобно ложится в руку, а его изогнутая форма идеально подходит для вульвы, посылая через всю свою поверхность мощные вибрации к клитору и области вокруг него. Заостренный кончик игрушки может использоваться для точечной прямой стимуляции. Ею можно стимулировать разные эрогенные зоны.
7. Вибратор-кролик Fun Factory Miss Bi
Идеальная игрушка для одновременной стимуляции точки G и клитора. Это одна из популярных форм игрушек у женщин.
8. Жидкий вибратор Orgie
Одно из топовых возбуждающих средств для женщин. Это жидкий гель, которого для незабываемого эффекта нужно совсем чуть-чуть. Каждое прикосновение ощущается необычно и за счет прилива крови оргазм наступает быстрее и ярче.
9. Вибратор для пар We Vibe Chorus
Это игрушка для двоих, которую можно использовать во время вагинального секса. Вибратор управляется при помощи смартфона и специального пульта, позволяя вам с партнером заниматься сексом на расстоянии.
10. Вибромассажер-микрофон Wand by We-Vibe
Wand от We-Vibe на данный момент является самым продвинутым и мощным, беспроводным массажером. Эта модель стала популярной благодаря сериалу "Секс в большом городе".
С Wand by We-Vibe можно не только стимулировать эрогенные зоны, но и делать массаж спины.
11. Эрекционное смарт-виброкольцо Satisfyer Signet Ring
Эрекционные кольца продлевают половой акт, делают эрекцию более стойкой, а дополнительная вибрация стимулирует не только половой член, но и клитор. Этим кольцом можно управлять с телефона, оно также поддерживает возможность голосового управления.
12. Мастурбаторы Tenga
Это бренд сосредоточен только на мастурбаторах и лубрикантах, поэтому делают невероятные дизайны и формы. Часто именно этот бренд покупают для парных игр. Tenga дарят новые ощущения и разнообразие.
Напомним, ранее мы рассказывали как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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