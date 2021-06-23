Чи небезпечний мобільник в грозу і кого вражає блискавка – розповів лікар Комаровський

Доктор Комаровський пояснив, що вимикати мобільник в грозу не потрібно, телефон не притягає блискавку. А стоячи в поле з парасолькою, ризик бути ураженим блискавкою є

Вимикати мобільники або не розмовляти по телефону в грозу не потрібно Фото: Сьогодні

Як тільки на небі іскрять блискавки і починається гроза, багато хто з нас вимикає мобільний телефон. Але шанс, що в вас потрапить блискавка саме через працюючий смартфон – практично дорівнює нулю.

Так, в людей іноді потрапляє блискавка, як і в будинку, інші об'єкти. Тому відправитися в подорож на машині краще в гарну погоду. Звідки ж узялося переконання, що працю.чий мобільник притягує блискавку і хто ж ризикує стати жертвою грози? Про це розповів на своєму ютуб-каналі популярний дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський .

Звідки взявся міф, що мобільний притягує блискавку?

Доктор Євген Комаровський відзначає, що думка про те, що мобільний телефон притягує блискавку настільки поширена, що він здивований. Але ні в одному підручнику з фізики або медичній літературі таких даних немає. З чим же пов'язані чутки про такий нібито ефект мобільних телефонів?

Якщо блискавка потрапляє в людину, то з ймовірністю в 99% у нього при собі є телефон. Швидше за все тому і складається враження, що винен саме мобільник. Однак в такому плані тоді може бути небезпечніший не смартфон, а стаціонарний мобільний телефон: оскільки блискавка може потрапити в стовп з комунікаціями, до яких підключаються стаціонарні телефони й інша техніка.

Вимикати ж мобільники або не розмовляти по телефону в грозу непотрібно, зазначає лікар Комаровський.

У кого ж тоді може потрапити блискавка, є критерії?

У грозу можуть бути серйозні проблеми зі зв'язком, тому людина, бажаючи "зловити зв`язок", може піднімати руку з телефоном: напевно, шанси що в нього може потрапити блискавка, зростають. Оскільки чим вище людина ростом, тим більше шанс, що в нього може потрапити блискавка. Сюди ж можна віднести міф про те, що парасольки з металевими ручками теж нібито притягують блискавку.

Парасольки з металевими ручками не притягають блискавку, це міф Фото: freepik.com

Блискавка може вдарити в більш високу людину з витягнутою вгору рукою, в якій ще знаходиться і парасолька. Особливо якщо ви перебуваєте в чистому полі, поза укриттям, та ще з високо піднятими догори парасолькою чи руками. Тоді ризик бути ураженим блискавкою вище.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому блискавка б'є в одне і те ж місце .

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