Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чи небезпечний мобільник в грозу і кого вражає блискавка – розповів лікар Комаровський

Сьогодні, 12:20

Доктор Комаровський пояснив, що вимикати мобільник в грозу не потрібно, телефон не притягає блискавку. А стоячи в поле з парасолькою, ризик бути ураженим блискавкою є

Вимикати мобільники або не розмовляти по телефону в грозу не потрібно
Вимикати мобільники або не розмовляти по телефону в грозу не потрібно
Фото: Сьогодні

Як тільки на небі іскрять блискавки і починається гроза, багато хто з нас вимикає мобільний телефон. Але шанс, що в вас потрапить блискавка саме через працюючий смартфон – практично дорівнює нулю.

Так, в людей іноді потрапляє блискавка, як і в будинку, інші об'єкти. Тому відправитися в подорож на машині краще в гарну погоду. Звідки ж узялося переконання, що працю.чий мобільник притягує блискавку і хто ж ризикує стати жертвою грози? Про це розповів на своєму ютуб-каналі популярний дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський .

Звідки взявся міф, що мобільний притягує блискавку?

Доктор Євген Комаровський відзначає, що думка про те, що мобільний телефон притягує блискавку настільки поширена, що він здивований. Але ні в одному підручнику з фізики або медичній літературі таких даних немає. З чим же пов'язані чутки про такий нібито ефект мобільних телефонів?

Читайте також:
Розмовляла по телефону в будинку: на Житомирщині блискавка влучила в підлітка

Якщо блискавка потрапляє в людину, то з ймовірністю в 99% у нього при собі є телефон. Швидше за все тому і складається враження, що винен саме мобільник. Однак в такому плані тоді може бути небезпечніший не смартфон, а стаціонарний мобільний телефон: оскільки блискавка може потрапити в стовп з комунікаціями, до яких підключаються стаціонарні телефони й інша техніка.

Вимикати ж мобільники або не розмовляти по телефону в грозу непотрібно, зазначає лікар Комаровський.

У кого ж тоді може потрапити блискавка, є критерії?

У грозу можуть бути серйозні проблеми зі зв'язком, тому людина, бажаючи "зловити зв`язок", може піднімати руку з телефоном: напевно, шанси що в нього може потрапити блискавка, зростають. Оскільки чим вище людина ростом, тим більше шанс, що в нього може потрапити блискавка. Сюди ж можна віднести міф про те, що парасольки з металевими ручками теж нібито притягують блискавку.

Парасольки з металевими ручками не притягають блискавку, це міф
Парасольки з металевими ручками не притягають блискавку, це міф
Фото: freepik.com

Блискавка може вдарити в більш високу людину з витягнутою вгору рукою, в якій ще знаходиться і парасолька. Особливо якщо ви перебуваєте в чистому полі, поза укриттям, та ще з високо піднятими догори парасолькою чи руками. Тоді ризик бути ураженим блискавкою вище.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому блискавка б'є в одне і те ж місце .

А впоратися з поганим настроєм в літні дні вам допоможуть цікаві події: ловите 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Що таке цитокіновий шторм під час захворювання на COVID-19 і як його лікувати - відповів лікар Комаровський Грози, град та шквали: синоптики попередили українців про погіршення погоди Дитина часто бігає в туалет: доктор Комаровський пояснює, що це означає Південний циклон продовжує бушувати: Україну накриють град і шквали
телефон блискавка Євген Коморовський смартфони гроза
Реклама

Новини партнерів

Американская невестка Чапкиса в бикини покрасовалась на пляже
Американская невестка Чапкиса в бикини покрасовалась на пляже
Известный украинский дизайнер показал идеальное летнее платье
Известный украинский дизайнер показал идеальное летнее платье
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Врачи предупредили о симптомах нового "индийского" коронавируса
Врачи предупредили о симптомах нового "индийского" коронавируса

Популярні статті

Сьогодні, 09:34Зірково

Притула шумно відзначив своє 40-річчя з Єфросиніною та Нікітюк (фото, відео)

Сьогодні, 08:15Здорово

Які комахи найнебезпечніші влітку і що робити після їхніх укусів

Вчора, 19:57Зірково

Мама Наташі Корольової вразила розміром своєї пенсії в США, не пропрацювавши там ні дня

Вчора, 17:04Events

Коли випускний-2021 в Україні і як відзначатимемо

Вчора, 16:15Здорово

Чому тополиний пух не винен: що насправді викликає алергію

Вчора, 15:22Модно

Яку зачіску зробити на випускний 2021: наймодніші ідеї з Pinterest

Вчора, 14:56Смачно

Кіноа по-новому: 5 незвичайних способів для її приготування

Вчора, 12:18Зірково

Принц Чарльз відмовився зустрічатися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона

Вчора, 12:00Смачно

10 літніх супів, які прекрасно охолоджують у спеку

21 червняЗірково

Принцу Вільяму – 39. Ми порівняли фото герцога Кембриджського тоді і тепер

21 червняЗірково

Ніколаєв став першим чоловіком Корольової: Я була вихована строго, секс трапився після заміжжя

21 червняЗірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

21 червняEvents

День Святого Духа: що не можна робити на свято

21 червняEvents

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

21 червняЗірково

Максиму Галкіну на 45-річчя подарували ювелірні прикраси й антикваріат

20 червняЗірково

Українські зірки вітають тат з Днем батька: зворушливі фото

Новини партнерів

"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Муж 72-летней Аллы Пугачевой показал свое "солнышко"
Муж 72-летней Аллы Пугачевой показал свое "солнышко"
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти