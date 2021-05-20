Как поддержать свой иммунитет и помочь ему победить постковидный синдром
Постковидный синдром порой переносится тяжелее самой острой фазы заболевания ковидом. Чтобы этого не случилось, важно правильно поддерживать свой иммунитет
Практически каждый уже наслышан о постковидном синдроме, но насколько серьезно это состояние для организма? Каковы шансы легко перенести ковид и его последствия, а самое главное – как помочь иммунитету выйти победителем, а последствиям болезни – не испортить вам здоровье, рассказала эксперт-иммунолог Людмила Осипова.
Людмила Станиславовна – автор более 350 научных публикаций, заведующая лабораторией клинической иммунологии, к.м.н., доцент, член европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), член Украинской школы молекулярной аллергологии и иммунологии (USMAI).
Эксперт подчеркивает, что не стоит недооценивать посктовидный синдром, поскольку даже при довольно легком течении самого Covid-19 постковидный период может быть довольно серьезным испытанием для организма человека.
Так называемый постковидный синдром порой человек переносит тяжелее самой острой фазы заболевания ковидом. Действительно, этот синдром уже включен в Международную классификацию болезней и признан абсолютно отдельным заболеванием. Непосредственно острый период Covid-19 длится в среднем около 3 недель, затем около полутора месяцев может длиться хроническое течение болезни. А постковидный синдром может занять от 3-х месяцев до полугода.
Чаще всего в таком состоянии человек быстро устает, чувствует слабость, снижение жизненных сил: так проявляется синдром хронической усталости. Но он характерен не только для вируса SarsCov2, а и для любой перенесенной человеком инфекции – того же гриппа или ОРВИ. Но отличие в том, что после перенесенного коронавируса такое состояние, как уже сказано, может длиться до 12 недель, то есть до трех месяцев и даже до полугода. Конечно качество жизни резко падает, человек не может полноценно работать. Хроническая усталость постоянная и ощущается даже в состоянии покоя, поскольку страдает вегетативная нервная система, у человека учащается сердцебиение.
Другое, чаще встречающееся осложнение при постковиде, – это повреждение вирусом и воспалительными процессами сердечно-сосудистой системы. Особенно часто наблюдаются миокардиты и перикардиты: воспаления сердечной мышцы и наружной сердечной оболочки. Эти состояния требуют дальнейшего лечения, чтобы избежать развития серьезных сердечных заболеваний.
Совершенно верно. Проведенные у переболевших ковидом людей лабораторные анализы показали, что в этот период в крови увеличивается количество лейкоцитов, что говорит о воспалительном процессе в организме. А уровень лимфоцитов, клеток, ответственных за иммунитет, катастрофически низкий. И их количество еще долго не восстанавливается, как раз на протяжении всего постковидного синдрома. На этом фоне "просыпаются" другие инфекции, человек сильнее подвержен другим болезням – особенно рецидивирует герпес. То есть герпес и ковид "идут за руку", приводя к очень неблагоприятным последствиям.
Безусловно, это зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы каждого человека. Если сказать коротко, то чем сильнее иммунитет – тем короче болезнь, а чем иммунная система слабее, тем тяжелее переносится любое заболевание и его рецидивы. Сильная иммунологическая реактивность – это залог того, что постковидный синдром не будет таким острым, человек перенесет его легче.
Это характерно для любой вирусной инфекции. Все болеют в разных формах: кто-то в легкой, кто-то на ногах переходил и даже не заметил, а кто-то переболел в тяжелой форме.
Нет, само такое выражение не корректно. В народе говорят, что "падает иммунитет", медики описывают это состояние, как снижение иммунологической реактивности. И самый большой по значимости провокатор снижения иммунной защиты – это стресс. Сейчас и весь мир, и Украина переживают не лучшие времена, все живут в состоянии хронического стресса. Недостаток информации или ее перекручивание вызывает еще больше паники у обеспокоенных людей.
Локдаун и ограниченные условия тоже играют стрессовую роль, приплюсуйте сюда еще спад экономики – и возможность полноценно питаться тоже под большим вопросом. Поэтому нынешняя реальность – не лучшие условия для нашей иммунной системы. Помимо перечисленных условий добавьте плохую экологию и постоянные мутации вирусов: все это способствует еще более тяжелому течению постковидного синдрома.
Иммунную систему безусловно надо поддерживать, и не только полноценным питанием или релаксирующими процедурами. Самые свежие научные исследования говорят об эффективности комплексной поддержки: это сбалансированное питание, витамины группы В и С плюс нутрицевтики, то есть биодобавки. И здесь очень важно правильно подобрать препарат, чтобы не перестимулировать иммунную систему и не вызвать такое состояние, как цитокиновый шторм. Это воспалительная реакция в организме в ответ на тот или иной препарат, при которой начинается настоящий "пожар" – иммунитет атакует собственные здоровые клетки. Поэтому популярные иммуностимуляторы, которые могу вызвать цитокиновый шторм, для лечения постковидного синдрома не подходят.
Подбирать индивидуальную терапию для лечения постковидного синдрома следует вместе с врачом. Но уже сейчас мы располагаем препаратом, который можно принимать без назначения врача, поскольку это нутрицевтик, он безопасен для иммунной системы, не вызывает цитокинового шторма и содержит сбалансированный состав. Это биологически активная добавка "Виусид", которую я в том числе успешно применяю в комплексной терапии и для профилактики вирусных заболеваний у своих пациентов. Препарат был создан более 20 лет назад, его уникальность отметил еще тогда французский вирусолог и лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье.
Основной компонет "Виусида", это глицирризиновая кислота, которой богат корень солодки (глицерны). Но просто настойка из этого корня не так эффективна, поскольку глицирризиновая кислота должна быть в активированном виде. Именно эту особенность активированной глицирризиновой кислоты активно подавлять вирус исследователи обнаружили еще во время первой волны короновируса, в 2003 году в Азии. Тогда заболевание не добралось до Европы, а открытия ученых сыграли для нас весомую роль. Именно в таком виде кислота делает клеточную мембрану более вязкой и плотной, поэтому вирус не может ее преодолеть. Под воздействием глицирризиновой кислоты быстрее уничтожаются в организме человека вирусные клетки. Поэтому "Виусид" также эффективен при других вирусных инфекциях – герпесе и его разновидностях, вызывающих опоясывающий лишай, папилломавирус и так далее.
Глицирризиновая кислота плюс входящие в состав препарата витамины группы В, цинк, яблочная кислота создают настоящую "витаминную бомбу". Но не вредную, а полезную для организма. Антиоксиданты, входящие в состав компонентов препарата, препятствуют протеканию в организме вредных для него реакций, особенно окислительного стресса. А также наполняют организм энергией, в которой человек так нуждается после длительной болезни.
В США иммунологи уже используют для лечения постковида глицирризиновую кислоту, витамины группы В и цинк. Все эти компоненты входят в состав "Виусида".
А можно ли применять "Виусид" для восстановления после других болезней?
Конечно, этот нутрицевтик эффективен при других респираторных вирусных инфекциях. А как поддерживающая иммунитет добавка особенно актуален для межсезонья, когда практически у всех нас наблюдается физиологическое ослабление иммунитета. Заметьте – многие вокруг нас постоянно хотят спать, думают, что больны – но на самом деле так проявляется сезонное ослабление иммунитета. Такое состояние может привести к болезни, может и нет. Поэтому "Виусид" актуален как для лечения вирусных инфекций, так и для их профилактики.
Сочетается ли "Виусид" с другими препаратами и можно ли давать его детям?
Абсолютно, ведь это биодобавка, все компоненты в нем сбалансированы. Так вы безопасно пополните энергобаланс, препарат можно принимать без назначения врача:
- детям от 7 лет и взрослым – 2-3 пакетика (саше) в день при постковиде или другом вирусном заболевании, курсами по 14-21 день;
- для профилактики – по 1 пакетику в день до 3-4 месяцев;
- детям до 6 лет – по полпакетика 2-3 в день для лечения;
- детям для профилактики – полпакетика в день.
Можно разводить саше водой или соком: получится вкусный оздоровительный коктейль.
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