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Как поддержать свой иммунитет и помочь ему победить постковидный синдром

Постковидный синдром порой переносится тяжелее самой острой фазы заболевания ковидом. Чтобы этого не случилось, важно правильно поддерживать свой иммунитет

Практически каждый уже наслышан о постковидном синдроме, но насколько серьезно это состояние для организма? Каковы шансы легко перенести ковид и его последствия, а самое главное – как помочь иммунитету выйти победителем, а последствиям болезни – не испортить вам здоровье, рассказала эксперт-иммунолог Людмила Осипова.

Людмила Станиславовна – автор более 350 научных публикаций, заведующая лабораторией клинической иммунологии, к.м.н., доцент, член европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), член Украинской школы молекулярной аллергологии и иммунологии (USMAI).

Эксперт подчеркивает, что не стоит недооценивать посктовидный синдром, поскольку даже при довольно легком течении самого Covid-19 постковидный период может быть довольно серьезным испытанием для организма человека.

Постковидный синдром – это осложнение, период восстановления или вообще отдельная болезнь?

Так называемый постковидный синдром порой человек переносит тяжелее самой острой фазы заболевания ковидом. Действительно, этот синдром уже включен в Международную классификацию болезней и признан абсолютно отдельным заболеванием. Непосредственно острый период Covid-19 длится в среднем около 3 недель, затем около полутора месяцев может длиться хроническое течение болезни. А постковидный синдром может занять от 3-х месяцев до полугода.

Что же происходит с человеком в постковидный период

Чаще всего в таком состоянии человек быстро устает, чувствует слабость, снижение жизненных сил: так проявляется синдром хронической усталости. Но он характерен не только для вируса SarsCov2, а и для любой перенесенной человеком инфекции – того же гриппа или ОРВИ. Но отличие в том, что после перенесенного коронавируса такое состояние, как уже сказано, может длиться до 12 недель, то есть до трех месяцев и даже до полугода. Конечно качество жизни резко падает, человек не может полноценно работать. Хроническая усталость постоянная и ощущается даже в состоянии покоя, поскольку страдает вегетативная нервная система, у человека учащается сердцебиение.

Постковидный синдром может длиться от 3-х месяцев до полугода Фото: unsplash.com

Другое, чаще встречающееся осложнение при постковиде, – это повреждение вирусом и воспалительными процессами сердечно-сосудистой системы. Особенно часто наблюдаются миокардиты и перикардиты: воспаления сердечной мышцы и наружной сердечной оболочки. Эти состояния требуют дальнейшего лечения, чтобы избежать развития серьезных сердечных заболеваний.

То есть человек, ослабленный ковидом, становится легкой добычей и для других болезней?

Совершенно верно. Проведенные у переболевших ковидом людей лабораторные анализы показали, что в этот период в крови увеличивается количество лейкоцитов, что говорит о воспалительном процессе в организме. А уровень лимфоцитов, клеток, ответственных за иммунитет, катастрофически низкий. И их количество еще долго не восстанавливается, как раз на протяжении всего постковидного синдрома. На этом фоне "просыпаются" другие инфекции, человек сильнее подвержен другим болезням – особенно рецидивирует герпес. То есть герпес и ковид "идут за руку", приводя к очень неблагоприятным последствиям.

Теперь понятно, почему постковидный синдром у всех протекает по-разному – это связано с иммунитетом

Безусловно, это зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы каждого человека. Если сказать коротко, то чем сильнее иммунитет – тем короче болезнь, а чем иммунная система слабее, тем тяжелее переносится любое заболевание и его рецидивы. Сильная иммунологическая реактивность – это залог того, что постковидный синдром не будет таким острым, человек перенесет его легче.

Это характерно для любой вирусной инфекции. Все болеют в разных формах: кто-то в легкой, кто-то на ногах переходил и даже не заметил, а кто-то переболел в тяжелой форме.

А может ли иммунитет упасть и почему?

Нет, само такое выражение не корректно. В народе говорят, что "падает иммунитет", медики описывают это состояние, как снижение иммунологической реактивности. И самый большой по значимости провокатор снижения иммунной защиты – это стресс. Сейчас и весь мир, и Украина переживают не лучшие времена, все живут в состоянии хронического стресса. Недостаток информации или ее перекручивание вызывает еще больше паники у обеспокоенных людей.

Локдаун и ограниченные условия тоже играют стрессовую роль, приплюсуйте сюда еще спад экономики – и возможность полноценно питаться тоже под большим вопросом. Поэтому нынешняя реальность – не лучшие условия для нашей иммунной системы. Помимо перечисленных условий добавьте плохую экологию и постоянные мутации вирусов: все это способствует еще более тяжелому течению постковидного синдрома.

Как же лучше поддержать иммунитет и пережить постковид?

Иммунную систему безусловно надо поддерживать, и не только полноценным питанием или релаксирующими процедурами. Самые свежие научные исследования говорят об эффективности комплексной поддержки: это сбалансированное питание, витамины группы В и С плюс нутрицевтики, то есть биодобавки. И здесь очень важно правильно подобрать препарат, чтобы не перестимулировать иммунную систему и не вызвать такое состояние, как цитокиновый шторм. Это воспалительная реакция в организме в ответ на тот или иной препарат, при которой начинается настоящий "пожар" – иммунитет атакует собственные здоровые клетки. Поэтому популярные иммуностимуляторы, которые могу вызвать цитокиновый шторм, для лечения постковидного синдрома не подходят.

Какой же препарат безопасен и как человеку его правильно выбрать?

Подбирать индивидуальную терапию для лечения постковидного синдрома следует вместе с врачом. Но уже сейчас мы располагаем препаратом, который можно принимать без назначения врача, поскольку это нутрицевтик, он безопасен для иммунной системы, не вызывает цитокинового шторма и содержит сбалансированный состав. Это биологически активная добавка "Виусид", которую я в том числе успешно применяю в комплексной терапии и для профилактики вирусных заболеваний у своих пациентов. Препарат был создан более 20 лет назад, его уникальность отметил еще тогда французский вирусолог и лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье.

"Виусид" актуален как для лечения вирусных инфекций, так и для их профилактики

Чем же уникален "Виусид" и подходит ли он для лечения постковидного синдрома?

Основной компонет "Виусида", это глицирризиновая кислота, которой богат корень солодки (глицерны). Но просто настойка из этого корня не так эффективна, поскольку глицирризиновая кислота должна быть в активированном виде. Именно эту особенность активированной глицирризиновой кислоты активно подавлять вирус исследователи обнаружили еще во время первой волны короновируса, в 2003 году в Азии. Тогда заболевание не добралось до Европы, а открытия ученых сыграли для нас весомую роль. Именно в таком виде кислота делает клеточную мембрану более вязкой и плотной, поэтому вирус не может ее преодолеть. Под воздействием глицирризиновой кислоты быстрее уничтожаются в организме человека вирусные клетки. Поэтому "Виусид" также эффективен при других вирусных инфекциях – герпесе и его разновидностях, вызывающих опоясывающий лишай, папилломавирус и так далее.

Глицирризиновая кислота плюс входящие в состав препарата витамины группы В, цинк, яблочная кислота создают настоящую "витаминную бомбу". Но не вредную, а полезную для организма. Антиоксиданты, входящие в состав компонентов препарата, препятствуют протеканию в организме вредных для него реакций, особенно окислительного стресса. А также наполняют организм энергией, в которой человек так нуждается после длительной болезни.

В США иммунологи уже используют для лечения постковида глицирризиновую кислоту, витамины группы В и цинк. Все эти компоненты входят в состав "Виусида".

А можно ли применять "Виусид" для восстановления после других болезней?

Конечно, этот нутрицевтик эффективен при других респираторных вирусных инфекциях. А как поддерживающая иммунитет добавка особенно актуален для межсезонья, когда практически у всех нас наблюдается физиологическое ослабление иммунитета. Заметьте – многие вокруг нас постоянно хотят спать, думают, что больны – но на самом деле так проявляется сезонное ослабление иммунитета. Такое состояние может привести к болезни, может и нет. Поэтому "Виусид" актуален как для лечения вирусных инфекций, так и для их профилактики.

Сочетается ли "Виусид" с другими препаратами и можно ли давать его детям?

Абсолютно, ведь это биодобавка, все компоненты в нем сбалансированы. Так вы безопасно пополните энергобаланс, препарат можно принимать без назначения врача:

детям от 7 лет и взрослым – 2-3 пакетика (саше) в день при постковиде или другом вирусном заболевании, курсами по 14-21 день;

для профилактики – по 1 пакетику в день до 3-4 месяцев;

детям до 6 лет – по полпакетика 2-3 в день для лечения;

детям для профилактики – полпакетика в день.

Можно разводить саше водой или соком: получится вкусный оздоровительный коктейль.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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