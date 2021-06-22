Що таке цитокіновий шторм при Covid-19 і як його лікувати – відповів доктор Комаровський

Євген Комаровський роз'яснив, чому при зараженні коронавірусів виникає так званий цитокіновий шторм. І як правильно лікувати цей стан

Цитокіновий шторм - це занадто активний відповідь імунної системи на інфекцію Фото: Сьогодні

Ми більш-менш змирилися жити в умовах пандемії коронавируса і проблем зі здоров'ям, до яких призводить Covid-19. Медики постійно говорять про постковідном синдромі і цитокіновий штормі, який може розвинутися при інфікуванні коронавірусів. Що це за стан і як правильно з ним справлятися – пояснив в своєму інстаграм-журналі дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський .

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Що ж таке цитокіновий шторм?

Простими словами цитокіновий шторм – це занадто активний відповідь імунної системи на інфекцію. Тобто в деяких випадках цитокіни, (протизапальні речовини, які пригнічують різні віруси та інших інфекційних агентів, що потрапили в організм), настільки активні, що атакують не тільки вірусні клітини, а й здорові.

Як зрозуміти, що у людини саме цитокіновий шторм?

Цитокіновий шторм проявляється різким погіршенням самопочуття, при цьому підвищується температура, а сатурація (насичення крові киснем) – різко падає. Відбувається така реакція в середньому на другий-третій тиждень після захворювання коронавірусом. І для її усунення часто застосовують дексаметазон, гормональний препарат.

А чи обов'язково використовувати гормони?

Євген Комаровський відзначає, що дексаметазон до настання цитокинового шторму, до падіння сатурації нижче 93 і різкого підвищення температури на тлі поліпшення, не корисний і не показаний. Тобто до ситуації погіршення дексаметазон не спрацює – він потрібен тільки тоді, коли цитокіновий шторм вже є.

А якщо його немає, то як дексаметазон, так і інші стероїди швидше погіршать стан, а разом з тим і шанс на одужання. Тому самолікування в будь-якому випадку неприпустимо. Чи можуть допомогти нестероїдні протизапальні засоби, і в якому конкретно випадку – підкаже лікар.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як коронавірус впливає на організм .

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