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Набор для новорожденного – как и где мамам и папам бесплатно их получить

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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25 июня, 09:00
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Если вашему малышу не больше 2-х месяцев, вы можете подать заявку и получить подгузники, бутылочки, средства ухода, детское питание и одежду для крохи бесплатно
Набор для новорожденного мама или папа малыша могут получить бесплатно с доставкой на дом
Набор для новорожденного мама или папа малыша могут получить бесплатно с доставкой на дом / Фото: freepik.com

Наборы для новорожденных могут получить украинки, которые недавно стали мамами: сама помощь и доставка оказывается бесплатно. Для того, чтобы такой бесплатный набор для младенца набор пришел к вам по "Новой почте", нужно оставить заявку на их сайте.

Чтобы бесплатный набор для младенца набор пришел к вам по
Чтобы бесплатный набор для младенца набор пришел к вам по "Новой почте", нужно оставить заявку / Фото: freepik.com

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Помимо контактных данных и адреса нужно приложить сканы свидетельства о рождении малыша и паспорт одного из родителей. В наборах:

  • одежда для младенцев (боди, носочки, шапочки и т.д.),
  • "конверты" для новорожденных,
  • подгузники, средства по уходу за детской кожей,
  • соски, бутылочки,
  • детское питание,
  • пеленки и коврики для малышей.

А также – средств гигиены и вкусности для мам. Набор может получить мама или папа малыша, важно чтобы вашему крохе было не более 2-хмесяцев. Потому что на возраст с рождения до двух месяцев рассчитаны все товары, средства по уходу и детская одежда (все – немецкого производства).

Если у вас родились двое (или больше) малышей, то, чтобы каждому младенцу досталось по отдельному набору, на каждого нужно оформлять отдельную заявку.

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Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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