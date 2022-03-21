Роды во время войны – где помогут бесплатно и куда звонить будущей маме

Если вам скоро рожать, то у вас примут роды абсолютно бесплатно в любой ближайшей государственной клинике. Что ее важно знать будущей маме – в статье

Из-за нападения РФ на Украину сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома: среди них и женщины, которые вот-вот станут мамами. Куда обращаться беременным, чтобы у них приняли роды – рассказали в Минздраве Украины.

В условиях военного положения каждая беременная женщина может получить медицинскую помощь в любом из работающих роддомов. Сейчас таких в стране – более 300, больше всего таких медучреждений во Львовской и Одесской области (22 и 21 роддома) . Чуть меньше ( по 17 родильных домов в каждой) – в Винницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

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Получить помощь во время родов можно бесплатно, для этого:

обратитесь сами в роддом

вызовите "скорую" и вас туда отвезут

вас направит ваш врач, ведущий беременность

вас могут направить из другой клиники или больницы.

Если вы уехали из своего города, то можно позвонить на номер 16-77 и узнать у оператора контакт-центра, где находится ближайшая к вам больница с родильным отделением или роддом.

На предстоящие роды, по возможности, желательно иметь при себе удостоверение личности, обменную карту, вещи для себя и ребенка на время пребывания в больнице.

Важно! Если у женщины нет ничего из этого перечня – медицинская помощь будет ей оказана в любом случае.

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Оплачивать роды не нужно, для роженицы медпомощь – бесплатная, ведь больница получает финансирование от государства. Так, с начала войны Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила украинским больницам 646,8 млн грн за медицинскую помощь, оказанную женщинам во время родов в 2022 году.

Берегите себя и если вы поранились во время обстрела, то читайте "Как обработать раны после обстрела или падения – пошаговая инструкция".

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