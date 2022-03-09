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Кровотечение во время беременности в военных условиях – что делать женщине

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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9 марта, 18:40
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Если у будущей мамы началась кровотечение, нужно лечь, связаться со своим врачом и контролировать давление. Когда немедленно вызывать "скорую" – в материале
Если началось кровотечение во время беременности в военных условиях - лягте, звоните своему врачу, а когда боль и выделения сильные - вызывайте "скорую"
Если началось кровотечение во время беременности в военных условиях - лягте, звоните своему врачу, а когда боль и выделения сильные - вызывайте "скорую" / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни беременных украинок испытывают стресс, что может отразиться на их состоянии. Что делать, если у беременной началось кровотечение, когда не стоит волноваться, а когда – наоборот, скорее вызывать "скорую", рассказала гинеколог Людмила Шупенюк в телеграмм-канале Ukraine NOW.

Если ваш срок беременности маленький (задержка месячных – до 1 месяца) и возникли кровянистые выделения, то у 50% женщин в таких случаях беременность будет развиваться без осложнений. Даже без медицинского вмешательства или приема препаратов Если выделение "мажущие" – не волнуетесь, на малых сроках такое бывает.

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Поэтому несмотря на то, что кровотечение во время беременности является одним из самых опасных состояний, постарайтесь не паниковать – свяжитесь со своим врачом. Чтобы исключить внематочную беременность и другие проблемы, при которых может быть кровотечение, по возможности нужно попасть в клинику и сделать УЗИ.

Если у беременной началось кровотечение, то нужно лечь, связаться со своим врачом, следить за давлением
Если у беременной началось кровотечение, то нужно лечь, связаться со своим врачом, следить за давлением / Фото: Ukraine Now

Лягте (чтобы быть в горизонтальном положении), контролируйте давление, пейте больше жидкости, можно принять транексамовую кислоту. Это безопасный препарат, который можно использовать на любом сроке беременности!

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Если же кровотечение обильное, вместе с ним женщина чувствует сильную слабость, учащенное сердцебиение и боль внизу живота с давлением на прямую кишку – звоните в "скорую"! Медлить ни в коем случае нельзя, поскольку существует угроза жизни малыша.

Также будущей маме важно сохранять спокойствие, читайте "Успокоительные при беременности – какие препараты можно будущим мамам во время войны".

А родителям годовалого и старше малыша важно не давать ему играть мелкими предметами, читайте "Что делать, если ребенок проглотил мелкий предмет или засунул его в ухо, нос".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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