Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни

Костюми на літо

Що з Путіним

Алергія на сонце

Самогон: користь, рецепт

Українці у Канаді

I love Ukraine
СЬОГОДНІ Life Здорово

Набір для новонародженого – як і де мамам та татам безкоштовно їх отримати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 червня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо вашому малюку не більше 2-х місяців, ви можете подати заявку та отримати підгузки, пляшечки, засоби догляду, дитяче харчування та одяг для малюка безкоштовно
Набір для новонародженого мама або тато малюка можуть отримати безкоштовно з доставкою додому
Набір для новонародженого мама або тато малюка можуть отримати безкоштовно з доставкою додому

Набори для новонароджених можуть отримати українки, які нещодавно стали мамами : сама допомога та доставка надається безкоштовно. Для того, щоб такий безкоштовний набір для немовляти набір прийшов до вас по "Новій пошті", потрібно залишити заявку на їхньому сайті.

Щоб безкоштовний набір для немовляти набір прийшов до вас "Новою поштою", потрібно залишити заявку
Щоб безкоштовний набір для немовляти набір прийшов до вас "Новою поштою", потрібно залишити заявку

Реклама

Крім контактних даних та адреси потрібно додати скани свідоцтва про народження малюка та паспорт одного із батьків. У наборах:

  • одяг для немовлят (боді, шкарпетки, шапочки і т.д.),
  • "конверти" для новонароджених,
  • підгузки, засоби для догляду за дитячою шкірою,
  • соски, пляшечки,
  • дитяче харчування,
  • пелюшки та килимки для малюків.

А також – засобів гігієни та смакоти для мам. Набір може отримати мама чи тато малюка , важливо щоб вашому малюку було не більше 2-х місяців. Тому що на вік від народження до двох місяців розраховані всі товари, засоби догляду та дитячий одяг (все – німецького виробництва).

Якщо у вас народилося двоє (або більше) малюків, то щоб кожному немовляті дісталося по окремому набору, кожного потрібно оформляти окрему заявку.

Реклама

Також ми писали про 5 важливих принципів харчування вагітних.

А ще дізнайтесь про кровотеча під час вагітності у військових умовах – що робити жінці.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Опитування
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти