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Медики назвали лучшие продукты для здоровья почек

Сегодня, 19:42

Чай и фрукты спасут почки от образования в них камней

Если есть правильные продукты, то почки будут работать, как часы и в них никогда не появятся камни. Избежать заболеваний почек помогут чай и фрукты: медики провели исследование с участием добровольцев, а результаты опубликовали в журнале Nutrients.

Почему появляются камни в почках?

Если мы питаемся неправильно, едим вредные для здоровья почек продукты, то в них очень быстро образуется песок и камни. В итоге почки не могут нормально работать, в них начинаются воспалительные процессы, развивается мочекаменная болезнь.

Чтобы в почках не было камней, ешьте фрукты и пейте чай
Чтобы в почках не было камней, ешьте фрукты и пейте чай
Чтобы в почках не было камней, ешьте фрукты и пейте чай
Фото: Depositphotos

В совсем запущенных случаях человек может мучиться от сильных болей, приходится делать операцию. Чтобы этого не допустить, важно есть "правильные" продукты.

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Так, участники эксперимента каждый день ели фрукты и выпивали не более 7 чашек чая в день. В итоге маркеры, указывающие на риски образования камней в почках, у них снизились.

Какие фрукты полезны для почек

Для почек полезны фрукты, которые обладают противовоспалительным действием и мочегонным эффектом, а именно:

  1. Арбуз: входит в диеты при заболеваниях почек и других органов. Он улучшает функцию почек по регулировке кислотно-щелочного равновесия.
  2. Виноград: винограде содержатся соли железа, фосфорной и кремниевой кислот, которые снижают кислотность мочи. Поэтому виноград рекомендован при склонности к образованию камней.
  3. Черника: для профилактики заболеваний почек и мочевыводящих путей черника – одна из полезнейших ягод. Из черники можно делать различные десерты, эта ягода не утрачивает полезного воздействия на почки даже при кулинарной. А сок из черники способствуют выведению из почек песка.

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Помните, что на ягоды и фрукты может быть аллергия, а при уже имеющихся проблемах с почками свой рацион обязательно нужно корректировать с врачом!

Напомним, что мы также писали о том, что хурма полезна для здоровья почек.

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