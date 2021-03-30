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Медики назвали кращі продукти для здоров'я нирок

Сьогодні, 19:42

Чай та фрукти врятують нирки від накопичення в них каміння

Якщо їсти правильні продукти, то нирки працюватимуть, як годинник і в них ніколи не з'являться камені. Уникнути захворювань нирок допоможуть чай і фрукти: медики провели дослідження за участю добровольців, а результати опублікували в журналі Nutrients .

Чому з'являються камені в нирках?

Якщо ми харчуємося неправильно, їмо шкідливі для здоров'я нирок продукти, то в них дуже швидко утворюється пісок і камені. В результаті нирки не можуть нормально працювати, в них починаються запальні процеси, розвивається сечокам'яна хвороба.

Щоб в нирках не було каменів, їжте фрукти і пийте чай
Щоб в нирках не було каменів, їжте фрукти і пийте чай
Щоб в нирках не було каменів, їжте фрукти і пийте чай
Фото: Depositphotos

У зовсім занедбаних випадках людина може страждати від сильного болю, доводиться робити операцію. Щоб цього не допустити, важливо їсти "правильні" продукти.

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Так, учасники експерименту щодня їли фрукти і випивали не більше 7 чашок чаю за день. В результаті маркери, що вказують на ризики утворення каменів в нирках, у них знизилися.

Які фрукти корисні для нирок

Для нирок корисні фрукти, які мають протизапальну дію і сечогінний ефект, а саме:

  1. Кавун: входить до дієти при захворюваннях нирок та інших органів. Він покращує функцію нирок по регулюванню кислотно-лужної рівноваги.
  2. Виноград: у винограді містяться солі заліза, фосфорної і кремнієвої кислот, які знижують кислотність сечі. Тому виноград рекомендований при схильності до утворення каменів.
  3. Чорниця: для профілактики захворювань нирок і сечовивідних шляхів чорниця – одна з корисних ягід. З чорниці можна робити різні десерти, ця ягода не втрачається корисного впливу на нирки навіть при кулінарній обробці. А сік з чорниці сприяє виведенню з нирок піску.

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Пам'ятайте, що на ягоди та фрукти може бути алергія, а при вже наявних проблемах з нирками свій раціон обов'язково потрібно коригувати з лікарем!

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