Медики назвали кращі продукти для здоров'я нирок
Чай та фрукти врятують нирки від накопичення в них каміння
Якщо їсти правильні продукти, то нирки працюватимуть, як годинник і в них ніколи не з'являться камені. Уникнути захворювань нирок допоможуть чай і фрукти: медики провели дослідження за участю добровольців, а результати опублікували в журналі Nutrients .
Чому з'являються камені в нирках?
Якщо ми харчуємося неправильно, їмо шкідливі для здоров'я нирок продукти, то в них дуже швидко утворюється пісок і камені. В результаті нирки не можуть нормально працювати, в них починаються запальні процеси, розвивається сечокам'яна хвороба.
У зовсім занедбаних випадках людина може страждати від сильного болю, доводиться робити операцію. Щоб цього не допустити, важливо їсти "правильні" продукти.
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Так, учасники експерименту щодня їли фрукти і випивали не більше 7 чашок чаю за день. В результаті маркери, що вказують на ризики утворення каменів в нирках, у них знизилися.
Які фрукти корисні для нирок
Для нирок корисні фрукти, які мають протизапальну дію і сечогінний ефект, а саме:
- Кавун: входить до дієти при захворюваннях нирок та інших органів. Він покращує функцію нирок по регулюванню кислотно-лужної рівноваги.
- Виноград: у винограді містяться солі заліза, фосфорної і кремнієвої кислот, які знижують кислотність сечі. Тому виноград рекомендований при схильності до утворення каменів.
- Чорниця: для профілактики захворювань нирок і сечовивідних шляхів чорниця – одна з корисних ягід. З чорниці можна робити різні десерти, ця ягода не втрачається корисного впливу на нирки навіть при кулінарній обробці. А сік з чорниці сприяє виведенню з нирок піску.
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