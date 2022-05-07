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Куриное филе – чем полезно и как быстро приготовить, лайфхак от Клопотенко

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 мая, 10:00
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Известный кулинар делится рецептом куриного филе – оно в топе самых низкокалорийных и диетических продуктов, при этом богатое белками мясо насытит наш организм
Куриное филе полезно, а быстро приготовить его поможет лайфхак от популярного кулинара Евгения Клопотенко
Куриное филе полезно, а быстро приготовить его поможет лайфхак от популярного кулинара Евгения Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Мясо птицы, в том числе куриное филе – это белок, а протеины нам нужны, как строительный материал для человеческого организма. Как быстро приготовить куриное филе с пользой для здоровья – рассказал в своем инстаграме известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

В чистой куриной грудке нет сахара, крахмала и углеводов, поэтому куриное филе – один из лучших диетических продуктов с низким гликемическим индексом. А еще – это отличный "строительный" материал для тела, недаром бодибилдеры и спортсмены налегают на куриные грудки. И все это – в комплекте с полным набором витаминов группы B, неизменным "спутником" белого мяса.

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Этот рецепт – для всех украинцев, кто не может думать, что приготовить, но есть нужно и так, чтобы просто из адекватных продуктов,- пишет в своем аккаунте Евгений Клопотенко, – поэтому ловите!

Вам нужно взять к куриному филе масло растительное и сливочное, лимон и все. Масло растительное в идеале – оливковое. Филе вы разрезаете вдоль, чтобы получить более тонкие кусочки. Смысл состоит в том, что так оно скорее приготовится.

Куриное филе – один из лучших диетических продуктов с низким гликемическим индексом
Куриное филе – один из лучших диетических продуктов с низким гликемическим индексом / Фото: unsplash.com

Итак, ножом делаете филе тоньше и перекладываете жариться на сковороду. Сковорода должна содержать 50 мл масла и быть хорошо разогретой. На медленном огне доводите курицу до золотистой корочки с обеих сторон (это где-то 7-10 минут), выдавливаете сок половины лимона, добавляете 40 г сливочного масла и цедру лимона (тоже его половины).

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Тушите все вместе минут 5-7 на маленьком огне. Когда переложите на тарелку, обязательно полейте тем, что осталось в сковороде. Ибо это соус невероятного вкуса и свойств. Он, собственно, и делает курицу простой, но прекрасной. Приятного аппетита.

Также ранее кулинарный эксперт рассказал, как приготовить полезный диетический салат со свеклой без майонеза.

А еще узнайте, какие ТОП-5 продуктов стоит ограничить или убрать из рациона, чтобы меньше стрессовать.

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Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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