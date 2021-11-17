Чем полезна куриная грудка и как правильно ее готовить

Белое мясо курицы – источник нежирного белка, минимум холестрина и отличный детокс-продукт. Но чтобы куриная грудка лучше усвоилась, ее нужно правильно готовить

Куриная грудка полезна своими нежирными белками, но важно правильно ее готовить / Фото: freepik.com

Белое мясо курицы или куриные грудки – в топе самых низкокалорийных продуктов. В чем же преимущества белого мяса и почему именно куриную грудку стоит добавлять в рацион – разбираемся с экспертами.

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Чем полезно белое мясо курицы

Куриное белое мясо — это продукт, богатый нежирным белком, также куриную грудку достаточно легко готовить, вообще курица – один из доступных и полезных продуктов.

В сравнении с темным мясом курицы (хоть оно и кажется многим вкуснее), белое мясо содержит меньше холестерина, оно легче переваривается и усваивается, поэтому куриные филе часто рекомендуют при заболеваниях пищеварительных органов.

В чистой куриной грудке нет сахара, крахмала и углеводов / Фото: freepik.com

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Вообще, как отмечает диетолог Олеся Добрянская, животные белки гораздо легче усваиваются организмом, а также содержат все заменимые и незаменимые аминокислоты. А еще куриная грудка низкокалорийная: например, Министерством сельского хозяйства США подсчитано, что 100 грам мфиле курицы без костей и кожи содержит около 120 ккал, а жиров – всего 2-2,7 грамм.

В чистой куриной грудке нет сахара, крахмала и углеводов, поэтому куриное филе – один из лучших диетических продуктов с низким гликемическим индексом.

Белки (а мы знаем, что белок – строительный материал для наших мышц) из мяса птицы (в том числе курицы), на втором месте после яиц и молочных продуктов, именно как строительный материал для человеческого организма.

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Поэтому бодибилдеры и спортсмены так "любят" именно куриные грудки. И все это – в комплекте с полным набором витаминов группы B, неизменным "спутником" белого мяса.

Белое мясо курицы – полезно при отравлении и простуде

После пищевого отравления или интоксикации организма при ОРВИ, бульон из белого мяса курицы или отварная куриная грудка будут как раз кстати. Как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, первые сутки, если нет желания кушать, можно ограничиться обильным питьем.

При ОРВИ, пищевом отравлении и интоксикации бульон из куриной грудки восстановит силы / Фото: Depositphotos

Затем вводите в свой рацион белое мясо (курица, индюшатина), отварные яйца, фрукты и овощи, приготовленные на пару. Бульон не должен быть наваристым, поэтому лучше брать именно куриную грудку.

А как правильно готовить куриную грудку?

Любой белок лучше усвоится после нагревания, но при длительной жарке на высокой температуре его усваяемость резко падает. Поэтому лучший вариант приготовления куриной грудки в плане полезности – это варка, запекание, тушение.

Лучше всего куриную грудку запечь, сварить или протушить, а не длительно жарить / Фото: unsplash.com

Также важно брать куриное филе именно без кожи, иначе при готовке количество жира, килокалорий и белков будет немного больше на ту же порцию. Если куриное белое (да вообще любое мясо) предварительно мариновать в кислоте (например, сок лимона), то его будет еще легче переварить.

Лайфхак! Если вы следите за питанием, то стоит обратить внимание также на куриную печень. Это также дешевый, низкокалорийный, питательный, легкоусвояемый продукт. Печень курицы богата витаминами В 12 (цианокобаламин), B2 (рибофлавин), что помогает организму производить гемоглобин и лучше усваивать железо.

Также мы раньше писали про 8 самых вкусных блюд с куриной грудкой.