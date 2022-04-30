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Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить полезный диетический салат со свеклой без майонеза

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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30 апреля, 10:00
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Диетологи советуют есть больше овощей, и свекла – доступный по цене корнеплод, который очень полезен для организма. Как вкусно приготовить свеклу – в материале
Чтобы приготовить полезный диетический салат со свеклой без майонеза по рецепту Евгения Клопотенко, еще нужны орехи, петрушка и йогурт
Чтобы приготовить полезный диетический салат со свеклой без майонеза по рецепту Евгения Клопотенко, еще нужны орехи, петрушка и йогурт / Фото: istockphoto.com, instagram.com/klopotenko

Витамины, микроэлементы, клетчатка – эти и другие важные для нашего здоровья вещества содержатся в плодах и корнеплодах. Но купить ранние овощи из-за войны в стране сейчас могут далеко не все. На помощь придет свекла – настоящий кладезь витаминов. А как вкусно приготовить и подать этот корнеплод, рассказал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем ютуб-канале. .

Благодаря высокому содержанию клетчатки, свекла снижает уровень вредных холестеролов в крови
Благодаря высокому содержанию клетчатки, свекла снижает уровень вредных холестеролов в крови / Фото: instagram.com/bnb_company

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В свекле есть все, что нужно для нашего здоровья: издавна известно положительное влияние свеклы и ее сока на сердце и сосуды. Флавоноиды и витамин С содержащиеся в корнеплоде, укрепляют стенки капилляров. Благодаря высокому содержанию клетчатки, свекла снижает уровень вредных холестеролов в крови. Не только плоды, даже стебли и листья свеклы защищают от окислительного повреждения печени, вызванного питанием с высоким содержанием жиров.

Также свекла – натуральное слабительное средство, поэтому рекомендована при частых запорах. Людям, у которых часто бывают запоры, хорошо съедать порцию салата со свеклой на ужин. Один из рецептов полезного салата из свеклы с орехами, курагою, петрушкой и йогуртом предлагает приготовить Евгений Клопотенко .

Можно свеклу даже не чистить, помыть, затем поместить примерно на 1,5 часа в духовку, выставить на 180 градусов и запечь,- дает мастер-класс Евгений Клопотенко, – Затем дайте бурячкам еще полчаса остыть.

Не очищая сами корнеплоды, нужно их нарезать, как вам удобно, потом добавить грецкие орехи, они дадут насыщенность и сытность. Можно положить в салат курагу или немного изюма. Затем берете зелень – петрушку, большой пучок, грамм 300, нарезаете большими кусками. Остается заправить термостатным йогуртом, посолить, добавить черный перец. Приятного аппетита!

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Также мы писали, как распознать нитраты в ранних овощах – выбрать плоды и избежать отравления "химией".

А еще при запоре из-за стресса или переезда помогут 4 совета, как наладить работу кишечника.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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