Чем полезны прогулки на свежем воздухе и как гулять правильно

Снять стресс, укрепить сердце, сосуды и похудеть поможет пешая прогулка. Не обязательно делать пресловутые 7 тысяч шагов в день, но гулять тоже нужно правильно

Лучше для здоровья ходить не по асфальту, а по земле Фото: freepik.com

Пешие прогулки – один из самых простых и доступных способов похудеть, разгрузить мозг и укрепить свое здоровье. Сегодня, в Международный день прогулки, самое время разобраться в пользе пешей ходьбы. Как гулять с максимальной пользой для здоровья, рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский Фото: пресс-служба

Так прогулки – это отдых или все-таки спорт?

Прогулка пешком – это отличный способ и отдохнуть, и поактивничать физически: зависит от цели, с которой вы вышли прогуляться. Современный темп жизни погружает нас в бытовые стрессы, мы постоянно находимся в нервном напряжении. И забываем, что даже короткая прогулка в приятном месте поможет сменить картинку и разгрузить нашу нервную систему. Ходьба пешком – также один из самых доступных видов активности для человека, он простой и понятный.

Помимо положительного эффекта для здоровья, пройдя 15-30 минут по городу, перед или после работы, через скверы или парки, вы не только можете экономить деньги на проезде. А еще увидеть что-то новенькое, собраться с мыслями, настроиться на рабочий день или же обдумать прошедший. Люди, которые больше ходят, имеют меньший шанс развития боли в шее. Так же ходьба может помочь уменьшить уже существующие симптомы.

А чем еще полезны прогулки для здоровья?

Исследованиями доказано, что ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, а риск смерти – на 32%. Ходьбу в медицине и реабилитации применяют для:

коррекции веса,

предотвращения гипертонии,

коррекции липидов и сахара в крови,

улучшения функции сосудов и сердца,

коррекции уровня стресса.

А сколько нужно гулять, чтобы улучшить здоровье?

Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) рекомендует минимум 150 минут активности в неделю для предотвращения болезней сердца и сосудов. Говорят, чтобы быть здоровым, нужно ходить 10000 шагов в день.

На самом деле, опираясь на исследования Гарвардской медицинской школы, достаточно и 4400-7500 шагов в день.Также сохранить и улучшить здоровье, помимо прогулок, помогут дополнительная коррекция режима питания, питья, управление стрессом. Если рассматривать прогулки, как отдельный вид активности (например, альтернативу спортзалу) вне рабочего времени, то важно для максимальной пользы выбрать подходящие места для прогулок.

А где лучше гулять и как правильно ходить пешком с пользой для здоровья?

Лучше всего ходить не по асфальту, а по земле: почва лучше амортизирует ударную нагрузку во время шага. Найдите интересный маршрут со спусками и подъемами, не избегайте ступенек, пройдите их 2-4 раза вверх-вниз. Также обратите внимание на обувь, она должна быть удобной, лучше всего подойдут кроссовки с поддержанием внутреннего свода стопы.

Чтобы быть здоровым, достаточно 4400-7500 шагов в день Фото: freepik.com

На прогулку не забудьте взять немного воды (200-500 мл), ходите от 20 до 30 минут в среднем темпе. Если любите следить за пульсом, то держите его в диапазоне 90-120 ударов в минуту. Можете включить любимую музыку, подкаст или же быть наедине с собой – прислушивайтесь к вашим желаниям и ощущениям. И если сложно ходить, есть дискомфорт в суставах, спине, мышцах, то обратитесь к физическому терапевту или врачу.

Напомним, что ранее мы писал о том, чем еще полезны прогулки на свежем воздухе.

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