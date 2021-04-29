Сон для женской красоты: во сколько ложиться, чтобы выглядеть моложе

Просыпаться молодой и свежей, если опять легли под утро – не выйдет. Цветущего внешнего вида поможет добиться отход ко сну в 23-00, полная темнота и другие лайф-хаки

Молодость и свежесть кожи лица – пожалуй, мечта каждой женщины. Но даже самые дорогостоящие процедуры не избавят вас от мешков под глазами и тускло кожи, если спать неправильно. В чем секрет сна для женской красоты, почему нужно засыпать в определенное время и как "помочь" сну сделать наше лицо моложе и красивее – рассказала массажист-физиотерапевт Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина Фото: пресс-служба

Задумывались ли вы, почему нам рекомендуют засыпать до полуночи, а еще лучше – в 23-00? Для женской красоты это особенно важно, потому что именно с одиннадцати вечера запускаются важные для женской красоты биохимические реакции.

Почему важно ложиться спать до полуночи?

Некоторые гормоны, влияющие на нашу красоту, синтезируются именно ночью. Так, с 23-00 до часу ночи в организме вырабатывается мелатонин: этот гормон отвечает не только за сон, а также оказывает липолитическое и восстанавливающее действие на кожу. Что стоит за этим сложным словом?

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То, что с годами жир у нас накапливается не только на бедрах – а еще на лице: появляется второй подбородок, провисают щеки. Липолитический эффект мелатонина помогает такому жиру меньше накапливаться на лице. Вырабатывается мелатонин в полной темноте, поэтому лучше спать с плотно задернутыми шторами и без ночника. Если мы не спим в это время, то лишаем себя этого омолаживающего и сжиросжигающего эффекта.

Чем еще вредно для красоты позднее засыпание?

Позднее засыпание провоцирует усиленную выработку гормона стресса – кортизола. А стресс нас точно не молодит, к тому же кортизол провоцирует накопление жира не только на лице, а еще на бедрах и талии.

Чтобы легче заснуть, не оставляйте ночник или открытыми шторы Фото: unsplash.com

Чтобы не способствовать синтезу кортизола и накопления жира во сне, важно соблюдать режим сна и бодрствования. То есть засыпать до полуночи и спать не менее 7-8 часов.

А чем можно помочь себе выглядеть с утра еще свежее?

А утром выглядеть еще свежее и моложе поможет не только короткая гимнастика, умывание и контрастный душ, а также легкий и короткий массаж лица. Делать его можно после умывания, когда наносите похлопывающими движениями свой уходовый крем:

сделайте несколько круговых движений подушечками пальцев, сначала щеки – от крыльев носа к вискам,

легко пройдитесь по лбу – растирая кожу сверху-вниз,

затем слегка помассируйте губы.

Также напомним, что ранее мы писали о том, какие техники помогут лучше заснуть.

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