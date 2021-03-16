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Магнитные бури в апреле 2021 года: ожидается три мощных и продолжительных шторма

Сегодня, 17:02

Середина весны готовит сильнейшие магнитные бури: узнайте точные даты солнечной активности в апреле-2021

Не успели еще отбушевать магнитные бури марта-2021, но и в апреле Солнце не даст покоя, продолжая атаки на Землю с завидной активностью и периодичностью. Серьезных магнитных бурь в апреле ожидается целых три, и каждая последующая – сильнее предыдущей.

В какие дни в апреле 2021 года будут опасные магнитные бури и всплески солнечной активности? Какая геомагнитная обстановка ожидается на Благовещение, Вербное воскресенье, Международный день Земли и другие даты? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на апрель-2021 в нашей статье.

А чтобы ваши родные и близкие люди легче переносили капризы солнечной погоды, не забывайте радовать их сюрпризами. Заглядывайте в наш календарик и находите замечательные идеи подарков в разные праздники весны.

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Если знать прогноз активности Солнца, то многие метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2021 года

Незначительные магнитные колебания в апреле возможны 3, 12, 14, 18, 19, 27, 29 числа.

Магнитные бури в апреле ожидаются 2-го числа, затем с 8 по 11, с 15 по 17 и 24-26 числа.

При этом Солнце максимально проявит себя 10, 15, 16, 24, 25, 26 апреля – в эти дни магнитные бури по своей силе достигнут уровня G1.

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Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2021 года: благоприятные и опасные дни.

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