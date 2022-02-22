Как расслабить шею и убрать отеки на лице – 3 массажных движения

"Уплывший" контур лица, морщины и отеки часто связаны с перенапряжением мышц шеи. Как молодость лица связана с шеей, почему и как зажимы в ней следует убирать – рассказала массажист, физиотерапевт Татьяна Ронжина.
Как шея влияет на лицо и внешний вид
Состояние мышц шейного отдела непосредственно влияет и на мышцы лица. Если шейные мышцы постоянно напряжены, спазмированы, нервные волокна пережаты, то постепенно происходит деформация овала лица и его птоз (то есть "сползание").
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Так, например, напряжение трапециевидной мышцы шеи и нарушение в ней лимфотока приводит к отечности лица. Образование же таких неприятных дефектов, как "брыли" и морщины вокруг глаз зависит от жевательной мышцы, которая может укорачиваться. Если же она блокируется, то происходит застой лимфы в тканях, что тоже проявляется отечностью на лице.
Возрастные изменения в мышцах шеи, а также сидячая работа, отсутствие физической активности приводят к мышечному дисбалансу, спазмам в сосудах и лимфоузлах. В итоге питательные вещества и кислород все хуже поступают в мозг, мышцы и кожу лица.
Что делают многие женщины? Приобретают специальные кремы с витаминами, делают инъекции красоты. Или массаж лица – очень хорошая процедура. Но изначально важно убрать зажимы именно в шее.
Как делать массаж шеи и плеч?
Массаж шеи и зоны декольте поможет проработать все мышцы, от которых зависит овал лица. Конечно можно насмотреться роликов на ютубе и помассировать самого себя, но это даст временное расслабление, снимет стресс, но не поможет проработать глубоко мышцы лица и шеи.
Важно чтобы вы сами полностью расслабились, поэтому массаж лучше доверить профессионалу или обучиться кому-то из родных, родственников, друзей, чтобы потом массировать друг друга.
Помимо шеи также массируются плечи, а еще голова, особенно зона затылка. Если убрать зажимы в шее, кровоток восстановится, овал лица подтянется и кожа лица будет выглядеть моложе и привлекательней.
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