Як розслабити шию і прибрати набряки на обличчі – 3 масажних руха

"Поплинувший" контур обличчя, зморшки та набряки часто пов'язані з перенапруженням м'язів шиї . Як молодість обличчя пов'язана з шиєю, чому і як затискі в ній слід прибирати – розповіла масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина.
Як шия впливає на обличчя та зовнішній вигляд
Стан м'язів шийного відділу безпосередньо впливає і м'язи обличчя. Якщо шийні м'язи постійно напружені, спазмовані, нервові волокна перетиснуті, поступово відбувається деформація овалу особи і його птоз (тобто "сповзання").
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Так, наприклад, напруга трапецієподібного м'яза шиї та порушення в ній лімфотоку призводить до набряклості обличчя. Утворення таких неприємних дефектів, як "брилі" та зморшки навколо очей залежить від жувального м'яза, який може коротшати. Якщо ж вона блокується, то відбувається застій лімфи у тканинах, що також проявляється набряклістю на обличчі.
Вікові зміни у м'язах шиї , а також сидяча робота, відсутність фізичної активності призводять до м'язового дисбалансу, спазмів у судинах та лімфовузлах. У результаті поживні речовини і кисень дедалі гірше надходять у мозок, м'язи та шкіру обличчя.
Що роблять багато жінок? Купують спеціальні креми з вітамінами, роблять ін'єкції краси. Або масаж обличчя – дуже непогана процедура. Але спочатку важливо прибрати затискачі саме у шиї .
Як робити масаж шиї та плечей?
Масаж шиї та зони декольте допоможе пропрацювати усі м'язи, від яких залежить овал обличчя. Звичайно можна надивитися роликів на ютубі і помасажувати себе, але це дасть тимчасове розслаблення, зніме стрес, але не допоможе пропрацювати глибоко м'язи обличчя і шиї.
Важливо, щоб ви самі повністю розслабилися, тому масаж краще довірити професіоналу або навчитися комусь із рідних, родичів, друзів, щоб потім масажувати один одного.
Крім шиї також масажуються плечі, а ще голова, особливо зона потилиці. Якщо прибрати затискачі у шиї, кровотік відновиться, овал обличчя підтягнеться і шкіра обличчя буде виглядати молодшою та привабливішою.
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