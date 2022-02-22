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Як розслабити шию і прибрати набряки на обличчі – 3 масажних руха

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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22 лютого, 16:00
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Поліпшити контур обличчя, прибрати набряки та розгладити зморшки допоможе масаж шиї. Саме вона – "міст" між головою та тілом, від якого залежить краса та здоров'я
Розслабити шию, прибрати набряки на обличчі, розгладити зморшки допоможуть прості масажні рухи
Розслабити шию, прибрати набряки на обличчі, розгладити зморшки допоможуть прості масажні рухи / Фото: freepik.com

"Поплинувший" контур обличчя, зморшки та набряки часто пов'язані з перенапруженням м'язів шиї . Як молодість обличчя пов'язана з шиєю, чому і як затискі в ній слід прибирати – розповіла масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина
Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

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Як шия впливає на обличчя та зовнішній вигляд

Стан м'язів шийного відділу безпосередньо впливає і м'язи обличчя. Якщо шийні м'язи постійно напружені, спазмовані, нервові волокна перетиснуті, поступово відбувається деформація овалу особи і його птоз (тобто "сповзання").

Так, наприклад, напруга трапецієподібного м'яза шиї та порушення в ній лімфотоку призводить до набряклості обличчя. Утворення таких неприємних дефектів, як "брилі" та зморшки навколо очей залежить від жувального м'яза, який може коротшати. Якщо ж вона блокується, то відбувається застій лімфи у тканинах, що також проявляється набряклістю на обличчі.

Сидяча робота часто призводить до болів у шиї, перенапруги м'язів, що впливає на овал та стан шкіри обличчя
Сидяча робота часто призводить до болів у шиї, перенапруги м'язів, що впливає на овал та стан шкіри обличчя / Фото: istockphoto.com

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Вікові зміни у м'язах шиї , а також сидяча робота, відсутність фізичної активності призводять до м'язового дисбалансу, спазмів у судинах та лімфовузлах. У результаті поживні речовини і кисень дедалі гірше надходять у мозок, м'язи та шкіру обличчя.

Що роблять багато жінок? Купують спеціальні креми з вітамінами, роблять ін'єкції краси. Або масаж обличчя – дуже непогана процедура. Але спочатку важливо прибрати затискачі саме у шиї .

Як робити масаж шиї та плечей?

Масаж шиї та зони декольте допоможе пропрацювати усі м'язи, від яких залежить овал обличчя. Звичайно можна надивитися роликів на ютубі і помасажувати себе, але це дасть тимчасове розслаблення, зніме стрес, але не допоможе пропрацювати глибоко м'язи обличчя і шиї.

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Важливо, щоб ви самі повністю розслабилися, тому масаж краще довірити професіоналу або навчитися комусь із рідних, родичів, друзів, щоб потім масажувати один одного.

Крім шиї також масажуються плечі, а ще голова, особливо зона потилиці. Якщо прибрати затискачі у шиї, кровотік відновиться, овал обличчя підтягнеться і шкіра обличчя буде виглядати молодшою та привабливішою.

Також ми раніше писали, що зняти біль у шиї, спині та між лопатками допоможуть прості вправи, читайте "Як зняти біль у спині та шиї – 4 розслаблюючі вправи".

А ще вам може бути цікаво, як вирівняти поставу за допомогою йоги, читайте: "Як зняти біль у грудній клітці та вирівняти поставу: 5 йога-вправ".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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