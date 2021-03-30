Как остановить варикоз — простые правила по питанию, гимнастике и распознаванию симптомов

Отекшие ноги, боли и судороги по ночам – это первые "звоночки" варикозной болезни

Скоро совсем потеплеет, захочется надеть короткую юбку или шорты, но отекшие ноги, сосудистые "звездочки" или уже непонятно откуда взявшиеся варикозные вены портят всю красоту? А знаете ли вы, что развитие варикозной болезни грозит далеко не всем людям? Заподозрить недуг, а тем более предупредить варикоз с помощью простых методов можно задолго до появления венозной сетки на ногах.

Кто больше других рискует заработать проблемы с венами, как заподозрить варикоз на ранней стадии, а главное – что можно сделать, чтобы синяки и венозная сетка не портили нам настроение, мы спросили у профессора кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолога Алексея Никанорова.

Алексей Никаноров

Почему появляются вены на ногах?

Не только наследственность (часто развитие варикозной болезни связано с генетикой), а еще нарушение осанки, плоскостопие, высокие каблуки плюс тесная, неудобная обувь и еще множество факторов провоцируют развитие венозной недостаточности и варикозной болезни.

Но все-таки, почему одни люди до старости не имеют проблем, а у других в 25 прослеживается венозная сетка?

Потому что существует так называемая группа риска по развитию венозной недостаточности и варикозной болезни, это:

Люди, перенесшие травмы ног и таза. При любом повреждении мышц и суставов, особенно переломах ног или травмах в области таза развивается венозная недостаточность. Это связано с тем, что человек не может полноценно быть активным в период травмы, застоем крови в венах. Поэтому в дальнейшем может развиться варикозная болезнь. Профессиональная деятельность: поднятие тяжестей, силовые нагрузки и тренировки, длительное пребывание в положении стоя и сидя, может привести к развитию варикоза. Женщины в период беременности и восстановления после родов, Любительницы постоянно носить тесную обувь и высокие каблуки, Люди с нарушением осанки, сколиозом, плоскостопием и другими проблемами в опорно-двигательном аппарате, А также люди с лишним весом, ожирением, гормональным дисбалансом, хроническими заболеваниями органов малого таза, заядлые курильщики.

Все эти проблемы и факторы способствуют повышению нагрузки и нарушают венозное кровообращение. Если уже беспокоят синяки и отеки на ногах – то это может быть начало варикоза.

Как понять, что проблемы с венами уже есть, если ноги выглядят здоровыми?

Первый симптом варикоза – так называемы синдром тяжелых ног: от момента ощущения тяжести в ногах до появления варикозных вен может пройти лет 5-10.

Обратите внимание на ваше общее самочувствие и моменты, которые беспокоят. Вас должны насторожить:

Усталость в ногах, ощущение тяжести, распирания, ноющие боли и ломота,

Боль при ходьбе и по ходу вен,

Отеки на ногах, которые особенно сильно проявляются к вечеру и проходят к утру,

Ночные судороги в ногах, боль в мышцах.

Если такие симптомы уже появились?

Тогда следует заняться профилактикой развития варикозной болезни. А явные сосудистые звездочки (телеангиоэктазия), пигментация кожи, ее чрезмерная сухость и выступающие вены – это повод обратиться к специалисту.

Потому что варикозная болезнь – это не только косметологическая проблема. Если с этим не бороться, то со временем могут появиться серьезные осложнения: от трофических язв на кожи до тромбоза и тромбоэмболии.

Как остановить развитие варикоза?

Варикозное расширение вен – заболевание, которое само не пройдет. А способы борьбы с ним зависят от первопричины развития варикоза. Если вы в группе риска или уже появились симптомы, то пора принимать меры:

При беременности, длительном вынужденном положении стоя или сидя поможет компрессионный трикотаж. При ортопедических проблемах нужно носить специальную обувь или ортопедические стельки, Высокие каблуки, узкая тесная обувь нарушают кровообращение и естественное положение стопы. Поэтому оптимальный каблук – это 35 см. Если вы не хотите отказываться от любимых "шпилек", то старайтесь не находиться в таких туфлях долго, всегда имейте под рукой удобную сменную обувь. Кстати, кеды также не лучший вариант, совсем уж плоская подошва тоже может послужить развитию венозной недостаточности. Если у вас лишний вес, то желательно похудеть, чтобы снизить нагрузку на суставы и стопы, Когда поврежденная вена создает угрозу для здоровья (тромбоз с угрозой тромбофлебита) или косметический дефект слишком виден, специалист может рекомендовать операцию. Сейчас множество современных методов, которые не требуют глубокого хирургического вмешательства и длительной реабилитации. Врач также может рекомендовать прием препаратов, чтобы укрепить стенки сосудов.

Да, различные охлаждающие гели или кремы снизят боль и успокоят уставшие ноги. Но при уже имеющихся варикозных венах или сосудистой сетке они не помогут. Поставить окончательный диагноз "венозная недостаточность" или "варикозная болезнь", рекомендовать грамотное лечение может только флеболог или сосудистый хирург.

Как притормозить варикоз? Поможет ли рациональное питание?

Чтобы сделать вены более эластичными, важно добавить в свой рацион:

Морскую рыбу жирных сортов,

Цитрусовые, яблоки, зелень (особенно шпинат),

Бобовые культуры, свеклу и спаржевую фасоль.

Хорошо, а зарядка для ног?

Укрепить стенки сосудов и вен также поможет массаж в сочетании с подходящими для вас физическими нагрузками и водными процедурами. А дома можно самому выполнять антиварикозную зарядку для ног:

Сидя на полу – тяните носки от себя и на себя, делайте круговые движения стопами, Лежа на полу на спине – крутите "велосипед" или делайте ногами "ножницы", Стоя – перекатывайтесь с пятки на носок и обратно, Лежа на полу на животе – одновременно или попеременно поднимайте прямые ноги, Сидя на стуле – захватывайте ногами предметы, теннисный мячик или кусок ткани, полотенце и старайтесь поднять, не сгибая в колене.

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Начать нужно с 4-5 повторений, потихоньку доводя количество упражнений до 10 раз и далее – по самочувствию. Но ни в коем случае не начинайте самолечение или профилактику без предварительной консультации с врачом, особенно если уже есть венозные узлы или другие проявления заболевания!

Напомним, что ранее мы писали о том, как победить варикоз за один день.

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