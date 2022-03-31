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Как пережить изнасилование, сохранить здоровье и найти в себе силы жить дальше

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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31 марта, 09:00
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Сохранить себя после пережитого секс-насилия – вопрос болезненный и увы, актуальный. Как не потерять остатки физического и психологического здоровья – в статье
Пережить изнасилование и найти силы жить дальше возможно, главное - остаться в живых
Пережить изнасилование и найти силы жить дальше возможно, главное - остаться в живых / Фото: ukranews.com, freepik.com

Сегодня оккупанты уничтожают украинские города и убивают гражданских, совершают преступления против человечества, насилуют и истязают женщин. Увы, но об этой невыносимо болезненной ситуации приходится говорить. Как же сохранить себя после пережитого насилия? И что делать, если вы понимаете, что насилия не избежать?

Для насильника, который совершает против вас преступление, этот процесс не о сексе, так он устанавливает контроль и власть. Так преступник пытается унизить и обесценить личность. Оккупант также может решить мстить за свои собственные страхи, поэтому психологи советуют постараться "заморозиться" внутри и внешне.

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Для насильника, который совершает против вас преступление, этот процесс не о сексе, так он устанавливает контроль и власть.
Для насильника, который совершает против вас преступление, этот процесс не о сексе, так он устанавливает контроль и власть. / Фото: Depositphotos

Если женщина активно сопротивляется насильнику, которые к тому же сильнее ее и силы не равны, то она рискует еще сильнее физически пострадать. Потому что активное сопротивление жертвы еще сильнее разжигает садизм. Если можете, "заморозьте" свои реакции. Вы не сейчас не здесь, это происходит не с вашим телом, этот изверг не заслуживает жалости и того, чтобы его замечали.

Если непосредственная угроза вашей жизни минула, попробуйте позаботиться о своем теле. Важно провести хотя бы минимальные гигиенические процедуры, если есть влажные салфетки – используйте их. Женщины испытывают непреодолимое желание помыться, смыть с себя грязь после насилия. Но в оккупации это не всегда возможно. Если за водой нужно идти, то не рискуйте снова, вы можете попасть под обстрел.

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Не используйте для обработки тела после насилия спиртовые антисептики или салфетки, масла или другие масляные растворы
Не используйте для обработки тела после насилия спиртовые антисептики или салфетки, масла или другие масляные растворы / Фото: freepik.com

Не используйте спиртовые антисептики или салфетки, перекись водорода, пантенол, масла или другие масляные растворы. Спирт вызовет еще большее раздражение кожи и ожог, а масло будет мешать заживлению ран. Если у вас в аптечке или у кого-то из женщин найдутся вагинальные антисептические или антибактериальные свечи, то ставьте их в течение 5–6 дней.

Спринцевание и глубокое протирание салфетками или бумагой – неэффективные средства контрацепции против нежелательной беременности. Если вдруг у вас дома или у соседок есть в аптечке любые гормональные контрацептивы, то можно попробовать метод Юспе.

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Что это за метод и как избежать беременности после изнасилования? Почему при первой возможности нужно будет обратиться к врачу? Какие медикаменты лучше использовать? Памятку, которая спасет ваше физическое и ментальное здоровье, читайте на Vogue.ua.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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