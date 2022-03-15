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Первая помощь при переломах – как понять, что сломана кость и что делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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15 марта, 17:30
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Если сломана рука или нога, нужно зафиксировать поврежденную конечность с помощью шин или подручных средств. Как понять, что получили именно перелом – в статье
Первая помощь при переломах – обездвижить сломанную руку или ногу и вызвать бригаду "скорой"
Первая помощь при переломах – обездвижить сломанную руку или ногу и вызвать бригаду "скорой" / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Из-за постоянных обстрелов войсками рф люди получают не только ушибы и ранения, а также более серьезные травмы – переломы. Нарушение целостности костей требует очень деликатных и осторожных действий. Как оказать первую помощь при переломе – рассказали в центре общественного здоровья Минздрава.

Как понять, что сломана кость – признаки перелома

Перелом может быть открытым и закрытым: для первого характерны боли, рана в месте перелома, кровотечение, неестественное положение руки или ноги, хруст в месте перелома и обломки кости в ране.

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Перелом может быть открытым или закрытым, но в любом случае нужно будет зафиксировать сломанную часть тела и обратиться в "скорую"
Перелом может быть открытым или закрытым, но в любом случае нужно будет зафиксировать сломанную часть тела и обратиться в "скорую" / Фото: Depositphotos

Для закрытого перелома характерны те же симптомы, но нет раны. На месте перелома вскоре появляется синяк (гематома), сломанная рука или нога увеличивается в объеме. В целом симптомы переломов такие:

  • интенсивная боль в поврежденном участке, которая усиливается во время движения
  • онемение в области травмы
  • отек тканей или видимая деформация в области травмы
  • кисть, выступающая через кожу
  • сильное кровотечение в месте травмы
  • изменение цвета кожи и кровоподтеки.

Что делать при переломе, как оказать помощь

Сначала нужно быстро осмотреть пострадавшего, чтобы понять, в сознании ли он, дышит и жив ли вообще. Вызовите "скорую" и, если нет дыхания, то приступайте к реанимации. Если есть сильное кровотечение – то нужно наложить жгут, обработать раны, если человек ранен.

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Не двигайте сломанную руку или ногу, давайте пострадавшему только обезболивающее и не лейте в рану антисептики
Не двигайте сломанную руку или ногу, давайте пострадавшему только обезболивающее и не лейте в рану антисептики / Фото: ukr.net

Важно не навредить человеку, поэтому не двигайте сломанную руку или ногу, давайте пострадавшему только обезболивающее и не лейте в рану антисептики. Затем нужно понять, какой именно перелом и уже исходя из этого оказывать помощь. Попросите пострадавшего не двигаться, затем, если перелом открытый, то:

  • освободите рану от одежды, разрежьте одежду над раной (по возможности, по шву) и определите, нужно ли накладывать жгут на конечность для остановки кровотечения;
  • помогите пострадавшему принять положение, которое причиняет меньше боли;
  • иммобилизуйте (неподвижно) поврежденную конечность с помощью шин или подручных средств;
  • укройте пострадавшего теплыми вещами/термопокрывалом;
  • постоянно наблюдайте за пострадавшим до прибытия "скорой";
  • при необходимости дайте пострадавшему обезболивающее средство;
  • дайте пострадавшему психологическую поддержку, успокойте.

Если перелом закрытый, то:

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  • помогите пострадавшему принять положение, которое причиняет меньше боли;
  • зафиксируйте неподвижно сломанную руку или ногу;
  • укройте человека теплыми вещами/термопокрывалом;
  • дайте при необходимости обезболивающее средство, поддержите психологически и оставайтесь с человеком до прибытия "скорой".

Если его состояние до приезда "скорой" начало ухудшаться, то позвоните диспетчеру повторно. Также важно уметь оказать первую помощь при других травмах. Мы ране писали "Первая помощь при ожогах – лед и масло нельзя, холодный компресс – можно".

Если вы ушиблись или думаете, что вывихнули руку или ногу, то читайте "Ушиб или вывих – как понять и оказать помощь в военных условиях".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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