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Как помочь человеку с контузией – признаки и первая помощь при снарядном шоке

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25 марта, 07:00
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Получить контузию может каждый в зоне боевых действий. Это не смертельно, но может сильно навредить здоровью. Как распознать контузию и оказать помощь – в статье
Помочь человеку с контузией важно грамотно, и как можно скорее вызвать "скорую"
Помочь человеку с контузией важно грамотно, и как можно скорее вызвать "скорую" / Фото: istockphoto.com

Ракеты, бомбы, артиллерия, которыми российские захватчики уничтожают города, угрожают не только тем, кто попадает непосредственно под удар. Даже взрывная волна может серьезно контузить человека, тогда он становится совсем беспомощным и ему важно помочь, но делать это нужно правильно.

Главный признак контузии – потеря сознания. В зависимости от тяжести поражения контузия может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

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Потеря сознания – основной симптом контузии, также бывают провалы в памяти, вплоть до полной ее потери, черепно-мозговые травмы, переломы
Потеря сознания – основной симптом контузии, также бывают провалы в памяти, вплоть до полной ее потери, черепно-мозговые травмы, переломы / Фото: istockphoto.com

Контузия или как еще называют травму – снарядный шок, это общее поражение организма после звуковой, воздушной или водной волны, также контузию может звать удар снаряда об землю или воду. Даже если человек не в обмороке, на контузию все равно укажут следующие симптомы:

  • головная боль, очень сильная
  • тошнота до рвоты или просто тошнота
  • тахикардия (учащенное сердцебиение)
  • провалы в памяти, вплоть до полной ее потери
  • черепно-мозговые травмы
  • переломы.

Как быстро помочь человеку? Почему надо проверить нос и рот потерпевшего? Что делать, если у контуженного есть раны, а что – если заметных повреждений нет? Памятку, которая спасает жизни – читайте на Vogue.ua.

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Также при обстрелах легко получить рану, узнайте "Как обработать раны после обстрела или падения – пошаговая инструкция".

Если же вы или кто-то рядом получили перелом, то важно оказать помощь правильно, читайте "Первая помощь при переломах – как понять, что сломана кость и что делать".

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