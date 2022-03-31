Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як пережити згвалтування, зберегти здоров'я та знайти в собі сили жити далі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зберегти себе після пережитого сексуального насильства – питання дуже болісне і на жаль, актуальне. Як не втратити залишки фізичного та психологічного здоров'я – у статті
Пережити згвалтування і знайти сили жити далі можливо, головне - залишитися живой
Пережити згвалтування і знайти сили жити далі можливо, головне - залишитися живой / Фото: ukranews.com, freepik.com

Сьогодні окупанти знищують українські міста і вбивають цивільних, вчиняють злочини проти людства, ґвалтують та катують жінок. На жаль, про цю нестерпно хворобливу ситуацію доводиться говорити. Як же зберегти себе після пережитого сексуального насильства ? І що робити, якщо ви знаєте, що насильства не уникнути ?

Для ґвалтівника, який чинить проти вас злочин, цей процес не про секс, так він встановлює контроль та владу. Так злочинець намагається принизити та знецінити особистість. Окупант також може вирішити мститися за власні страхи, тому психологи радять постаратися "заморозитися" всередині і зовні.

Реклама

Для ґвалтівника, який чинить проти вас злочин, цей процес не про секс, так він встановлює контроль та владу.
Для ґвалтівника, який чинить проти вас злочин, цей процес не про секс, так він встановлює контроль та владу. / Фото: Depositphotos

Якщо жінка активно пручається ґвалтівникові, який до того ж сильніший за неї та сили не рівні, то вона ризикує ще сильніше фізично постраждати. Тому що активний опір жертви ще сильніше розпалює садизм. Якщо можете, "заморозьте" свої реакції . Ви не зараз не тут, це відбувається не з вашим тілом, цей нелюд не заслуговує на жаль і того, щоб його помічали.

Якщо безпосередня загроза вашому життю минула, спробуйте подбати про своє тіло . Важливо провести хоча б мінімальні гігієнічні процедури, якщо є вологі серветки – використовуйте їх. Жінки відчувають непереборне бажання помитися, змити з себе бруд після насильства. Але в окупації це не завжди можливо. Якщо за водою потрібно йти, не ризикуйте знову, ви можете потрапити під обстріл.

Реклама

Не використовуйте для обробки тіла після насильства спиртові антисептики чи серветки, олії чи інші масляні розчини
Не використовуйте для обробки тіла після насильства спиртові антисептики чи серветки, олії чи інші масляні розчини / Фото: freepik.com

Не використовуйте спиртові антисептики або серветки, перекис водню, пантенол, олії чи інші масляні розчини. Спирт викличе ще більше роздратування шкіри та опік, а масло заважатиме загоєнню ран. Якщо у вас в аптечці або у когось із жінок знайдуться вагінальні антисептичні або антибактеріальні свічки, то ставте їх упродовж 5–6 днів.

Спринцювання та глибоке протирання серветками чи папером – неефективні засоби контрацепції проти небажаної вагітності. Якщо раптом у вас вдома чи сусідок є в аптечці будь-які гормональні контрацептиви, то можна спробувати метод Юспе.

Реклама

Що це за спосіб і як уникнути вагітності після згвалтування? Чому за першої нагоди потрібно буде звернутися до лікаря? Які медикаменти найкраще використовувати? Пам'ятку, яка врятує ваше фізичне та ментальне здоров'я, читайте на Vogue.ua.

Якщо ви або хтось отримав серйозні травми або переломи, то дізнайтеся як зрозуміти, що зламана кістка і що робити.

Під час вони також часто люди отримують контузії, тому важливо вміти допомогти, читайте "Як допомогти людині з контузією – ознаки та перша допомога при снарядному шоці"

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Слава Арестовича
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти