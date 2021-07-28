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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как не заразиться гепатитом при маникюре или в отпуске

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 июля, 16:15
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Незащищенный секс или маникюр нестерильным инструментом может стать причиной заражения гепатитом. Так ли болезнь опасна и как ее избежать – в материале
Незащищенный секс или маникюр может привести к гепатиту
Незащищенный секс или маникюр может привести к гепатиту / Фото: Сегодня

Одни типы вирусов гепатита вообще могут никак не проявиться после заражения, а вот другие – подорвать ваше здоровье на многие годы. Причем, летом повышается вероятность "подцепить" любой из типов гепатита. Сегодня, 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом: самое время разораться во всех подробностях этой довольно распространенной болезни. Помогла нам в этом врач-инфекционист Олэна Бидованец.

Олэна Бидованец
Олэна Бидованец / Фото: пресс-служба

Гепатит и желтуха – это одно и то же?

Вирусов гепатита несколько: они все поражают печень, но губительное их воздействие на организм разное. Всего вирусов пять: В и С самые опасные из них, и именно их люди привыкли называть "желтухой". Хотя та самая "желтуха" – это гепатит типа А; еще есть типы D и Е.

Люди вообще мало знают о различиях между вирусами гепатита, не понимают опасности этого заболевания.

Так в чем же разница между типами гепатита?

Например, при заражении гепатитом А через немытые овощи или фрукты человек может почувствовать симптомы пищевого отравления: понос, тошноту, слабость, иногда открывается рвота. А может и ничего не почувствовать, лишь только легкое недомогание или небольшое расстройство пищеварения. Гепатит типа А не опасен для человека настолько, насколько типы В и С.

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Этими типами гепатита можно заразиться при контакте со слизистыми оболочками или поврежденной кожей. Например, во время занятия сексом без презерватива, при контакте с плохо обработанными инструментами – вот время маникюра или нанесения тату. Такие случаи хоть и редки, но бывают. А вот заражаются гепатитом при игнорировании презервативов – гораздо чаще.

Делайте маникюр только в салонах с хорошей репутацией и стерильными инструментами
Делайте маникюр только в салонах с хорошей репутацией и стерильными инструментами / Фото: Pixabay

Коварность гепатита В и С в том, что его симптомы проявляются не сразу, в это время человек может заразить других людей. Эти виды гепатитов вызывают тяжелые осложнения: цирроз и рак печени, поэтому их нужно обязательно правильно диагностировать и лечить. Но даже после курса терапии такой человек не сможет быть, например, донором, потому что велик риск заразиться при переливании инфицированной крови. Но гораздо лучше – соблюдать меры профилактики и избежать заражения.

Какие же симптомы гепатитов и как не заболеть

При заражении гепатитом А симптоматика может быть стертой, при инфицировании же типами В и С спустя даже месяц и больше появляются:

  • утомляемость, сильная слабость,
  • тошнота, рвота, понос,
  • темнеет моча, становится "пивного" цвета, кал становится светлым, почти белым,
  • слизистые оболочки, склеры глаз (белки) и кожа становятся желтого цвета.

Против гепатита В существует вакцина, она бесплатна и делается еще в детском возрасте. Против типа С вакцины нет, но сейчас этот типа хорошо поддается терапии. С одним "но" – принимать лекарства придется от 3 до 6 месяцев. Избежать гепатита А поможет соблюдение личной гигиены.

В целом:тщательно мойте фрукты, овощи, пейте бутилированную или кипяченую воду (не из-под крана), не покупайте продукты с рук на пляжах или на стихийных рынках. В отпуске риск подцепить гепатит любого типа больше: мы едим овощи и фрукты, часто покупаем еду с рук у незнакомцев, бросаемся с головой в курортные романы, забывая о контрацепции.

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Также делайте маникюр, татуировки и другие манипуляции только в салонах с хорошей репутацией, где используют одноразовые инструменты или тщательно стерилизуют инструментарий. И конечно же, пользуйтесь презервативами: они защитят и от других инфекций.

Ранее мы также писали, как избежать кишечной инфекции.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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