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Как наложить жгут и остановить кровотечение – видеоинструкция

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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8 марта, 16:55
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Артериальное или венозное кровотечение, если его не остановить, приведет к смерти человека за считаные секунды. Как наложить жгут правильно – в статье
В нынешних реалиях каждый должен уметь наложить жгут и остановить кровотечение, важно это делать правильно
В нынешних реалиях каждый должен уметь наложить жгут и остановить кровотечение, важно это делать правильно / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Из-за действий оккупационных войск РФ и обстрелов мирных городов сотни украинцев были ранены. Реалии таковы, что сегодня каждый из нас должен уметь оказать экстренную доврачебную помощь, остановить кровотечение. Как это сделать – рассказали в Минздраве Украины. Мы сняли для вас пошаговое видео.

Если вы видите, что человек ранен и у него артериальное или венозное кровотечение из руки или ноги, то нужно как можно скорее его остановить. Если повреждена артерия на шее, туловище и т. д., то, увы, вы уже ничем не сможете помочь пострадавшему.

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Накладывать жгут или турникет правильно нужно не просто выше самого места кровотечения, а на подмышечную область (если это рука) и паховую – если это нога
Накладывать жгут или турникет правильно нужно не просто выше самого места кровотечения, а на подмышечную область (если это рука) и паховую – если это нога / Фото: istockphoto.com

Если вы видите человека с сильным кровотечением, но без сознания, то немедля накладывайте жгут – дорога каждая секунда. Затем нужно проверить, дышит ли человек. Используйте кровоостанавливающий жгут, турникет или тугую повязку.

Накладывать жгут или турникет правильно нужно не просто выше места кровотечения, а на подмышечную область (если это рука) и паховую – если это нога.

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Накладывая жгут на ногу, нужно аккуратно просунуть его под конечностью, саму ногу не поднимайте, затем нужно сделать захлест. Если сделали правильно, то кровь сразу перестанет течь, т. е. артерия будет пережата.

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То же самое – если повреждена рука: сначала накладываем жгут, затем, когда видим, что кровь больше не течет, его концы нужно зафиксировать.

Накладывать турникет легче в плане его фиксации на поврежденной руке или ноге, но сложнее из-за того, что он оснащен липкой застежкой (липучкой).

Поэтому наложение турникета требует определенных навыков или тренировки: накладывается он по тому же принципу, что и жгут. Благодаря специальной застежке турникет гораздо легче зафиксировать на конечности.

После того, как остановили кровотечение, нужно вызвать скорую и зафиксировать время наложения жгута или турникета. Лучше всего написать маркером прямо на теле пострадавшего.

Если маркера нет, постарайтесь запомнить время или придумать другой способ, чтобы сообщить медикам о времени наложения жгута – это очень важно!. Также важно не оставлять человека с кровотечением одного, даже когда вы наложили жгут. Потому что если он был без сознания, а потом пришел в него, то может попытаться жгут снять.

То же касается людей в сознании: вскоре на месте наложения жгута появляется сильная боль, и человек, будучи в болевом шоке, может попытаться снять жгут или турникет. Побудьте с ним, успокойте, объясните, что скорая уже едет. Не давайте снять пострадавшему жгут, пока его не заберут в больницу медики.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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