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Как оказать первую помощь и понять, что человек жив – пошаговая видеоинструкция

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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8 марта, 14:15
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Чтобы понять, жив ли человек, который в обмороке после взрыва, проверьте его пульс на шейной артерии, дыхание, а затем – переверните пострадавшего на бок
Чтобы понять, что человек жив, проверьте его дыхание, пульс, есть ли травмы - и затем вызывайте скорую
Чтобы понять, что человек жив, проверьте его дыхание, пульс, есть ли травмы - и затем вызывайте скорую / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Из-за действий оккупационных войск РФ и обстрелов мирных городов сотни украинцев были ранены: увы, реалии таковы, что сегодня каждый из нас должен уметь оказать доврачебную медицинскую помощь. Как это сделать, можно узнать в Минздраве Украины. Также мы сняли для вас пошаговое видео, что делать, если перед вами человек без признаков жизни.

Если перед вами человек, которому нужна срочная медицинская помощь, то сначала нужно оценить его состояние и проверить, жив ли он. Нужно сделать несколько простых вещей:

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1. Проверить, дышит ли человек – для этого поднесите свое ухо как можно ближе к его носу и послушайте/почувствуйте его дыхание.

Затем проверить пульс пострадавшего: лучше делать это двумя пальцами руки на шее, где проходит большая артерия – там пульсация крови сильнее. Пульс проверяйте не концами подушечек своих пальцев – а прикладывайте к шее пострадавшего фаланги первого и второго пальцев.

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Затем нужно проверить грудную клетку и голову на наличие травм, если нет возможности расстегнуть одежду, то просто засуньте руки под куртку, осмотрите голову. Если человек дышит, без сознания, но есть травмы, ушибы и т.д., то будьте осторожны с человеком, не нужно его трясти и стараться привести таким образом в чувство.

Обнаружив у человека пульс и дыхание, нужно вызвать скорую и повернуть пострадавшего на бок, особенно если нет возможности оставаться с ним до приезда скорой. Поскольку у человека могут быть внутренние травмы, начаться кровотечение из носоглотки либо его может начать рвать – положение на боку поможет ему не захлебнуться рвотными массами.

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Сначала сгибаете ногу в колене, затем руку пострадавшего в локте – и толчком поворачиваете человека на бок. Также затем стоит проверить его спину на наличие травм. Если рядом еще один человек в обмороке – то нужно проверить и его состояние таким же образом.

Если вам срочно нужна медицинская консультация – то получить помощь и совет врача можно онлайн, читайте "Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения".

Помощь выехавшим переселенцам также оказывают клиники Закарпатья, читайте "Бесплатная медицинская помощь переселенцам в Закарпатье – список клиник".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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