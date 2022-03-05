Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 09:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Консультацию терапевта, кардиолога и даже хирурга можно получить бесплотно онлайн, пока нет возможности свободно попасть в клинику. Контакты врачей – в материале
Бесплатную медпомощь во время военного положения можно получить онлайн: звоните врачам, они помогут
Бесплатную медпомощь во время военного положения можно получить онлайн: звоните врачам, они помогут / Фото: freepik.com

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни тысяч украинцев лишены возможности обратиться за медицинской помощью непосредственно в клинику. Центр общественного здоровья публикует список врачей разных специальностей, которые готовы консультировать бесплатно онлайн или по телефону.

Здесь вы можете найти данные семейного врача, терапевта или педиатра, которые консультируют по поводу общего состояния здоровья:

Реклама
  • диагностика и лечение респираторных болезней и COVID-19;
  • боли в животе,
  • в области сердца;
  • головные боли;
  • помощь с поиском лекарства и заменой одной схемы лечения на другую;
  • общие консультации по проблемам здоровья;

Также есть контакты врачей с определенной квалификацией, например, хирурга, травматолога, кардиолога и других. Эти врачи смогут вам предоставить профильную консультацию. Таблица обновляется круглосуточно и открыта всем. Следите за обновлениями!

Вы можете найти данные семейного врача, терапевта или педиатра, которые консультируют по поводу общего состояния здоровья
Вы можете найти данные семейного врача, терапевта или педиатра, которые консультируют по поводу общего состояния здоровья / Фото: freepik.com

Если же вы – врач и готовы предоставлять свои консультации онлайн, оставьте сообщения в формате: специальность, имя, контактный номер и приложение, где вас можно найти. Сообщения с вашими контактами можно отправлять сюда.

Реклама

Найти нужного врача и получить консультацию можно и через бот в Telegram. Сохраните себе!

Также важно стараться сохранить эмоциональное здоровье, читайте "В укрытии или убежище – как справиться с тревожностью в замкнутом пространстве".

Также помните, что не стоит сейчас принимать алкоголь, читайте: "Запрет на алкоголь – 5 фактов, почему сейчас не стоит пить спиртное никому".

Реклама

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять