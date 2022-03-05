Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов

Бесплатно оказать психологическую помощь, помочь справиться с тревожностью готовы израильские психологи и семейные психотерапевты. Их контакты – в статье

Бесплатно оказать психологическую помощь украинцам и помочь справиться с тревожностью готовы израильские специалисты / Фото: istockphoto.com

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни тысяч украинцев нуждаются в психологической поддержке и помощи. Свою помощь жителям Украины, пострадавшим от военного вторжения, готовы предоставить бесплатно русскоязычные психотерапевты из Изралия.

Психотерапевты из Израиля готовы оказывать психологическую помощь украинцам бесплатно / Фото: freepik.com

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Вот список их контатков в вайбере, востапе и телеграме:

Женя Пукшанская: +972-50-3062267 (вотсап, вайбер)

Ольга Шабанов: +972-52-6658977

Ирина Коре: +972-58-4449545 (вотсап, телеграм)

Юлия Захаров cbt: +972-54-6245885 (вотсап, вайбер)

Лина Глузман cbt: +972-52-3650485

Лена Червец (медпсихолог): +972-50-6842867 (вотсап, вайбер)

Инга Майк: +972-54-4528145 (вотсап)

Анна Зимбовски: +972-50-7181575 (вотсап, вайбер)

Регина Спектор: +972-53-7142607 (вотсап)

Таня Свешникова +972-58-6689786 (вотсап)

Галина Городецкая: +972-54-4322827 (вотсап, вайбер)

Сара Вайнштейн: +972-52-8705745 (вотсап, вайбер)

Анна (семейный психолог): +972-52-2904954

Ханна Валерия Гришко: +972-53-82726575

Мейра Сазонов (психолог): +972-55-2769489

Также вы можете получить бесплатно онлайн-консультацию других специалистов, читайте "Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения".

Справиться с тревожностью и поддерживать друг друга также помогут следующие упражнения, читайте "В укрытии или убежище – как справиться с тревожностью в замкнутом пространстве".