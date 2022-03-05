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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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5 марта, 10:40
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Бесплатно оказать психологическую помощь, помочь справиться с тревожностью готовы израильские психологи и семейные психотерапевты. Их контакты – в статье
Бесплатно оказать психологическую помощь украинцам и помочь справиться с тревожностью готовы израильские специалисты
Бесплатно оказать психологическую помощь украинцам и помочь справиться с тревожностью готовы израильские специалисты / Фото: istockphoto.com

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни тысяч украинцев нуждаются в психологической поддержке и помощи. Свою помощь жителям Украины, пострадавшим от военного вторжения, готовы предоставить бесплатно русскоязычные психотерапевты из Изралия.

Психотерапевты из Израиля готовы оказывать психологическую помощь украинцам бесплатно
Психотерапевты из Израиля готовы оказывать психологическую помощь украинцам бесплатно / Фото: freepik.com

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Вот список их контатков в вайбере, востапе и телеграме:

  • Женя Пукшанская: +972-50-3062267 (вотсап, вайбер)
  • Ольга Шабанов: +972-52-6658977
  • Ирина Коре: +972-58-4449545 (вотсап, телеграм)
  • Юлия Захаров cbt: +972-54-6245885 (вотсап, вайбер)
  • Лина Глузман cbt: +972-52-3650485
  • Лена Червец (медпсихолог): +972-50-6842867 (вотсап, вайбер)
  • Инга Майк: +972-54-4528145 (вотсап)
  • Анна Зимбовски: +972-50-7181575 (вотсап, вайбер)
  • Регина Спектор: +972-53-7142607 (вотсап)
  • Таня Свешникова +972-58-6689786 (вотсап)
  • Галина Городецкая: +972-54-4322827 (вотсап, вайбер)
  • Сара Вайнштейн: +972-52-8705745 (вотсап, вайбер)
  • Анна (семейный психолог): +972-52-2904954
  • Ханна Валерия Гришко: +972-53-82726575
  • Мейра Сазонов (психолог): +972-55-2769489

Также вы можете получить бесплатно онлайн-консультацию других специалистов, читайте "Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения".

Справиться с тревожностью и поддерживать друг друга также помогут следующие упражнения, читайте "В укрытии или убежище – как справиться с тревожностью в замкнутом пространстве".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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