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Як накласти джгут і зупинити кровотечу – відеоінструкція

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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8 березня, 16:55
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Артеріальна або венозна кровотеча, якщо її не зупинити, призведе до смерті людини за лічені секунди. Як накласти джгут правильно – у статті
У нинішніх реаліях кожен має вміти накласти джгут і зупинити кровотечу, важливо це робити правильно
У нинішніх реаліях кожен має вміти накласти джгут і зупинити кровотечу, важливо це робити правильно / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Через дії окупаційних військ РФ і обстріли мирних міст сотні українців були поранені. Реалії такі, що сьогодні кожен з нас повинен вміти надати екстрену долікарську допомогу, зупинити кровотечу. Як це зробити – розповіли в МОЗ України. Ми зняли для вас покрокове відео.

Якщо ви бачите, що людина поранена і має артеріальну або венозну кровотечу з руки або ноги, то потрібно якнайшвидше її зупинити. Якщо пошкоджена артерія на шиї, тулубі тощо, то, на жаль, ви вже нічим не зможете допомогти потерпілому.

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Накладати джгут або турнікет правильно потрібно не просто вище самого місця кровотечі, а на пахвову область (якщо це рука) і пахвинну – якщо це нога
Накладати джгут або турнікет правильно потрібно не просто вище самого місця кровотечі, а на пахвову область (якщо це рука) і пахвинну – якщо це нога / Фото: istockphoto.com

Якщо ви бачите людину із сильною кровотечею, але непритомну, то одразу накладайте джгут – дорога кожна секунда. Потім треба буде перевірити, чи дихає людина. Отже, використовуйте кровоспинний джгут, турнікет або тугу пов'язку.

Накладати джгут чи турнікет правильно – це значить не просто вище самого місця кровотечі, а на пахвову ділянку (якщо це рука) і пахову – якщо це нога.

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Накладаючи джгут на ногу, потрібно акуратно просунути його під кінцівкою, саму ногу не піднімайте, потім потрібно захлеснути джгут. Якщо зробили правильно, кров відразу перестане текти, тобто артерія буде затиснута.

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Те саме – якщо пошкоджена рука. Спочатку накладаємо джгут, потім, коли бачимо, що кров більше не тече, його кінці потрібно зафіксувати.

Накладати турнікет легше щодо його фіксації на пошкодженій руці чи нозі, але складніше через те, що він оснащений липкою застібкою (липучкою).

Тому накладення турнікета вимагає певних навичок чи тренування. Накладається він за тим самим принципом, що й джгут. Але завдяки спеціальній застібці, турнікет набагато легше зафіксувати на кінцівці.

Після того, як зупинили кровотечу, потрібно викликати швидку і позначити час накладання джгута чи турнікета. Найкраще написати маркером прямо на тілі потерпілого.

Якщо маркера немає, постарайтеся запам'ятати час або вигадати інший спосіб, щоб повідомити медиків про час накладання джгута – це дуже важливо! Також важливо не залишати людину з кровотечею саму, навіть коли ви наклали джгут. Бо якщо людина була непритомна, а потім прийшла до тями, вона може спробувати цей джгут зняти.

Те саме стосується людей у свідомості: незабаром на місці накладання джгута з'являється сильний біль, і людина, будучи в больовому шоку, може спробувати зняти джгут або турнікет. Побудьте з нею, заспокойте, поясніть, що швидка вже їде. Не давайте зняти потерпілому джгут, доки його не заберуть до лікарні медики.

Також у воєнний час можна отримати консультацію лікаря онлайн, читайте: Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану.

Якщо ж вам потрібна допомога психолога, скористайтеся цими контактами: Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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