Как начать заботиться о себе: 3 шага по питанию, релаксу и уходу

Забота о своем здоровье – это не только ванна с ароматной пеной. Пробежка, сбалансированное питание, полноценный сон: вот неполный список того, что нужно делать

Сохранить память и здоровое тело можно только соблюдая правильный образ жизни / Фото: Сегодня

Здоровый организм, крепкий иммунитет, стройное тело, спокойная психика, ухоженное лицо и волосы – так выглядят люди, которые заботятся о себе. И порой для этого приходится делать не очень приятные вещи: ограничивать любимый фастфуд или ходить в спортзал. Сегодня, 24 июля – в Международный день заботы о себе поговорим, как начать заботиться о себе для своего здоровья.

Этот день напоминает людям, что сохранить хорошую память и здоровое тело можно только соблюдая правильный образ жизни. И один из таких аспектов – это начать рационально и более правильно питаться. А мы напоминаем, что лето еще не закончилось: ловите 10 лайфхаков из нашего календаря, как сделать лето незабываемым.

Шаг 1 – зачем менять свой рацион и как это делать

Конечно же, не существует единой для всех заветной формулы правильного питания, поскольку также важно учитывать ваш пол, возраст, уже имеющиеся заболевания, наследственность. Но однозначно в рационе здорового человека, который о себе заботится, не должно быть места фастфуду, продуктам с консервантами, стабилизаторами прочей "химии".

Читайте также: Какие основные ошибки летнего питания мешают нам похудеть

Безусловно, всем нам периодически хочется чего-то эдакого. Но важно включать в свой рацион больше полезных продуктов: например, овощей. Как отмечает психолог, диетолог Ксения Рэн, те, кто каждый день ест овощи, меньше болеет диабетом, у них ниже риск развития рака, заболеваний сердца, сосудов, меньше проблем со зрением, пищевых расстройств. Поэтому чаще берите с собой на работу яблоко или овощной салат.

Вообще съедайте в день до 500 грамм овощей и фруктов: ведь клетчатка важна не только для пищеварения, но и для красоты кожи.

Шаг 2 – обязательно балуем нашу кожу и расслабляем мышцы

Как часто вы заботитесь о своей коже и уставшем за день теле? Конечно же, в идеале следует регулярно ходить на сеанс массажа, чтобы снять накопившуюся усталость, расслабить мышцы, снять спазмы и "зажатости" в теле. Но даже простой 10-тиминутный массаж стоп, который сделает вам любимый человек – или вы ему, отличный пример заботы о себе и партнере.

Нанося крем, мы уже делаем массаж лица и заботимся о себе / Фото: freepik.com

Плюс польза для здоровья. А позаботиться о лице на самом деле проще, чем кажется: ведь каждое утро мы умываемся, наносим крем и уже делаем массаж лица. Массажист-физиотерапевт Татьяна Ронжина советует освоить несложные техники самомассажа: сейчас множество видеоуроков и школ косметологии, а еще лучше хотя бы раз сходить и запомнить, какие движения делает массажист, задать ему вопросы.

Так вы сможете не только освежить лицо, но и поднять себе настроение. Такой массаж займет у вас несколько минут и со временем войдет в привычку. А чтобы настроение не скакало, важно избавляться от бытового стресса, научиться медитировать или найти другой способ.

Шаг 3 – почему важно расслаблять ум, а не только тело

Загруженная до предела, суматошная жизнь, в которой полно зависимостей, прокрастинации, выгорания на работе не имеет отношения к заботе о себе. Если чувствуете, что "села батарейка", то обратите внимание, насколько полноценный ваш отдых и крепок сон.

Обычно после хорошего отдыха и полноценного сна переутомление проходит, возвращается бодрость, паника отступает, человек вновь чувствует себя бодрым. Но если симптомы не проходят, то значит, наш организм уже подает сигнал SOS – отмечает профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

Здесь важно обратиться за помощью и не просто что-то делать, а делать регулярно и осознанно. Вы умеете расслабляться, как часто медитируете, ходите на прогулки, в бассейн? Задайте себе эти вопросы. Начать заботиться о себе самому сложно, можно попросить человека, которому доверяете, или любимого, друга, подругу, маму и так далее. Попросите кого-то из близких сделать вам массаж, найдите на ютубе расслабляющую музыку, аутотренинги для релакса и вместе попробуйте.

Найдите на ютубе релаксирующую музыку и видеоуроки по медитации / Фото: Pexels

Делаем выводы: хобби или интересный досуг – это тоже забота о себе. Если этого нет, то стоит начать, опять же – заручиться чьей-то поддержкой.

Если вы не в состоянии справиться самостоятельно, то обратитесь за помощью к специалисту: психотерапевту, психологу, запишитесь на йогу, сходите к реабилитологу или для начала – хотя бы к семейному врачу.

Также ранее мы писали про три медитации для экспресс-релакса.