Як почати піклуватися про себе: 3 кроки щодо харчування, релаксу і догляду

Турбота про своє здоров'я – це не тільки ванна з ароматною піною. Пробіжка, збалансоване харчування, повноцінний сон: оце неповний список того, що потрібно робити

Зберегти пам'ять і здорове тіло можна тільки дотримуючись правильний спосіб життя / Фото: Сьогодні

Здоровий організм, міцний імунітет, струнке тіло, спокійна психіка, доглянуте обличчя і волосся – такий вигляд у людей, які піклуються про себе. І часом для цього доводиться робити не дуже приємні речі: обмежувати улюблений фастфуд або ходити в спортзал. Сьогодні, 24 липня – в Міжнародний день турботи про себе поговоримо, як почати піклуватися про себе для свого здоров'я.

Цей день нагадує людям, що зберегти хорошу пам'ять і здорове тіло можна тільки дотримуючись правильного способу життя. І один із таких аспектів – це почати раціонально і більш правильно харчуватися. А ми нагадуємо, що літо ще не закінчилося: ловите 10 лайфхаків із нашого календаря, як зробити літо незабутнім.

Крок 1 – навіщо міняти свій раціон і як це робити

Звичайно ж не існує єдиної для всіх заповітної формули правильного харчування, оскільки також важливо враховувати вашу стать, вік, вже наявні захворювання, спадковість. Але однозначно в раціоні здорової людини, яка про себе дбає, не повинно бути місця фастфуду, продуктам із консервантами, стабілізаторами, іншої "хімії".

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Безумовно, всім нам періодично хочеться чогось такого, але важливо включати в свій раціон більше корисних продуктів: наприклад, овочів. Як зазначає психолог, дієтолог Ксенія Рен, ті, хто щодня їсть овочі, менше хворіє на діабет, у них нижчий ризик розвитку раку, захворювань серця, судин, менше проблем із зором, харчових розладів. Тому частіше беріть із собою на роботу яблуко або овочевий салат.

Взагалі з'їдайте за день до 500 грамів овочів і фруктів: адже клітковина важлива не тільки для травлення, а ще краси шкіри.

Крок 2 – обов'язково балуємо нашу шкіру і розслабляємо м'язи

Як часто ви дбаєте про свою шкіру і втомлене за день тіло? Звісно ж, в ідеалі слід регулярно ходити на сеанс масажу, щоб зняти втому, розслабити м'язи, зняти спазми і "скутості" в тілі. Але навіть простий 10-хвилинний масаж стоп, який зробить вам кохана людина – або ви їй, відмінний приклад турботи про себе і партнера.

Наносячи крем, ми вже робимо масаж обличчя і піклуємося про себе / Фото: freepik.com

Плюс користь для здоров'я. А подбати про обличчя насправді простіше, ніж здається: адже щоранку ми вмивалися, наносимо крем і вже робимо масаж обличчя. Масажист-фізіотерапевт Тетяна Ронжина радить освоїти нескладні техніки самомасажу: нині безліч відеоуроків і шкіл косметології, а ще краще хоча б раз сходити і запам'ятати, які рухи робить масажист, ставити йому запитання.

Так ви зможете не тільки освіжити обличчя, а й підняти собі настрій. Т акой масаж забере у вас кілька хвилин і з часом увійде в звичку. А щоб настрій не стрибав, важливо позбавлятися від побутового стресу, навчитися медитувати або знайти інший спосіб.

Крок 3 – чому важливо розслабляти розум, а не тільки тіло

Завантажене до межі, метушливе життя, в якому повно залежностей, прокрастинації, вигоряння на роботі ніяк не стосується турботи про себе. Якщо відчуваєте, що "сіла батарейка", то зверніть увагу, наскільки повноцінний ваш відпочинок і міцний сон.

Зазвичай після гарного відпочинку та повноцінного сну перевтома проходить, повертається бадьорість, паніка відступає, людина знову відчуває себе бадьоро. Але якщо симптоми не проходять, то значить, наш організм вже подає сигнал SOS – зазначає професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров.

Тут важливо звернутися за допомогою і не просто щось робити, а робити регулярно і усвідомлено . Ви вмієте розслаблятися, як часто медитуєте, ходите на прогулянки, до басейну? Задайте собі ці питання. Почати піклуватися про себе самому складно, можна попросити людину, якій довіряєте, або коханого, друга, подругу, маму тощо. Попросіть когось із близьких зробити вам масаж, знайдіть на ютубі розслаблюючу музику, аутотренінги для релаксу і разом спробуйте.

Знайдіть на ютубі релаксуючу музику і відеоуроки по медитації / Фото: Pexels

Робимо висновки хобі або цікаве дозвілля – це теж турбота про себе. Якщо цього немає, то варто почати, знову ж таки – заручитися чиєюсь підтримкою.

Якщо ви не в змозі впоратися самостійно, то зверніться за допомогою до фахівця: психотерапевта, психолога, запишіться на йогу, сходіть до реабілітолога або для початку – хоча б до сімейного лікаря.

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