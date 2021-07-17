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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чем опасен недостаток Омега-3 кислот и где их искать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
17 июля, 08:30
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Три основные проблемы со здоровьем, которые вызывает недостаток Омега-3 – это диабет, ожирение и воспалительные процессы. Где брать Омега-3 – в материале
Самый известный источник омега-3, это морская рыба, а еще бобовые и авокадо
Самый известный источник омега-3, это морская рыба, а еще бобовые и авокадо / Фото: unsplash.com

Омега-3-ПНЖК (омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты) – это незаменимые для организма вещества. Дефицит этих кислот вызывает множество неполадок в организме: в этот раз медики выявили 3 основных проблемы и опубликовали результаты исследования в журнале Nutrients.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. А еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Почему Омега-3-кислоты настолько незаменимы?

Этот значит, что самостоятельно наш организм не может синтезировать эти вещества: они "приходят" в основном с пищей. Омега-3 кислоты нужны нам для профилактики атеросклероза, поскольку хорошо очищают сосуды от холестерина.

Также Омега_3 называют "женскими витаминами", поскольку они влияют на состояние кожи, волос, снижают риски развития преждевременных родов, облегчают боли при месячных.

Но в независимости от пола человека, ученые выяснили – дефицит Омега-3 однозначно способствует развитию диабета второго типа, ожирения и способствует воспалительным процессам.

Где находятся Омега-3 – в пище или добавках?

Самый известный источник омега-3, как нам постоянно говорят, это морская рыба, в частности – содержащийся в ней рыбий жир. Но этих кислот ничуть не меньше в льняном масле, а еще бобовых, авокадо, орехах. Однако человеку ценнее всего и важнее получать только 3 кислоты из всего класса ПНЖК: альфа-линоленовую (АЛК); эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК).

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Первая есть в растительных продуктах, перечисленных выше, а две вторые – только в рыбе и морепродуктах. Но есть каждый день лосось, сельдь или скумбрию, мидии, икру просто невозможно. Поэтому Омега-3 кислоты удобно принимать в качестве пищевых добавок. Сколько их нужно именно вам – подскажет ваш семейный врач.

Также мы писали, какие витамины и аминокислоты полезны для здоровья глаз.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачеву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Ее никто не мог "сделать", кроме нее самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал ее имя.

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