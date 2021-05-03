Как разгрузить свой мозг? Начните медитировать и увидите, что будет

Стресс, напряженность, неврозы портят здоровье и мешают нам реализовывать мечты. Стать уравновешенным и добиваться целей поможет короткая ежедневная медитация

Все успешные люди выглядят более подтянутыми, здоровыми и активными, потому что научились рационально управлять своими эмоциями. И в этом отлично помогают различные медитационные практики. Зачем нам уметь владеть собой, как перестать зацикливаться на неудачах, разгрузить свой мозг и научиться добиваться цели с помощью медитации – рассказала йога-тичер, консультант по качественному изменению жизни Елена Лазарева.

Елена Лазарева Фото: пресс-служба

Все вокруг говорят о пользе медитации, что же это на самом деле такое?

Медитацией принято называть определенные психические упражнения, которыми пользуются для духовного развития или оздоровления. Простыми словами, медитация – это упражнения для ума, которые расслабляют наш мозг и тренируют его, дают нам возможность смотреть на ситуации под другим углом и принимать правильные решения.

Медитационных техник множество, многие из них очень религиозные, некоторые – окутаны эзотерикой, там смешаны разные стили и течения, некоторые уже придумали современные тренеры по релаксу и так далее.

С помощью медитации можно побороть стресс и добиться цели

Отсюда выросли мифы, что медитации нужны только йогам или тем, кто глубоко и серьезно погружается в духовные практики. Но обычному человеку не зачем углубляться во все это, если он хочет просто расслабиться, избавиться от неврозов и улучшить качество своей жизни.

Современные медитации адаптированы в удобные и практичные упражнения, доступные каждому. А сейчас, в эпоху самоизоляции и карантина – это одно из лучших средств для поддержания здоровья и стабильного эмоционального фона.

Вы ведь устраиваете релакс телу в СПА, массажном салоне или на море? То же самое стоит делать и для ума, для мозга, чтобы он был более ясным, понимающим, отдохнувшим. Ведь в современном темпе жизни мозг не справляется с потоком информации, мы постоянно "зависаем" в смартфонах, навигаторах, даже когда садимся отдохнуть – не выпускаем из рук гаджет, даже в туалете. А медитация помогает нам расслабиться. И в процессе таких тренировок человек не только учится справляться со своими негативными эмоциями, но и становится более здоровым.

А чем еще полезна медитация, кроме расслабления?

С помощью медитации можно улучшить физическое и эмоциональное здоровье. Медитациями давно интересуются ученые, которые выявили, что в процессе таких практик человек становится более уравновешенным и меньше раздражается на различные негативные факторы:

Если медитировать хотя бы 5-10 минут в день, то можно повысить тонус блуждающего нерва и снизить уровень гормона стресса – кортизола. В результате риск инсульта и других болезней сосудов и сердца снижается. Различные восточные практики помогают улучшить метаболизм, снизить уровень сахара в крови, замедлить процесс старения, укрепить иммунитет и даже снизить болевые синдромы. Ухудшение обменных процессов ведет к чему? К набору веса. А стресс и постоянный невроз этому способствуют. Поэтому расслабление помогает улучшить сон, ускорить метаболизм, и соответственно – похудеть.

Также часто, чтобы пережить какое-то эмоциональное потрясение или наконец найти мотивацию в жизни, мы идем за помощью к психологу. Психотерапия очень часто обращается к различным медитационным практикам, потому что они помогают отпускать страхи, обиды, стимулируют мозговую деятельность. А отдохнувший и сбалансированный мозг работает лучше, что помогает принести порядок в нашу жизнь. Известные успешные персоны – тому пример.

Ок, и кто же из известных людей медитирует?

Миллионеры, селебрети и другие известные люди такие же эмоциональные, как и мы с вами. Однако они научились более рационально управлять своим эмоциями.

О пользе медитации неоднократно говорили певица Мадонна, актеры Хью Грант, Джулия Робертс, певец и музыкант Стинг, покойный ныне основатель Apple – Стив Джобс. Все они – богатые и знаменитые. Качество, которому всем стоит поучиться у ментально сильных людей – это отслеживание, как свои эмоции влияют на мысли, анализ поведения и наблюдение, как колеблется ваше настроение в течение дня. Да, всем этим можно научиться управлять.

Дженнифер Энистон Фото: https://www.instagram.com/jenniferanistononline/

Например, популярная и любимая многими американская актриса Дженифер Энистон практикует трансцендентальную медитацию — утром и вечером, и делится своими фото в Инстаграме.

Тони Роббинс находит 10 минут в день для медитации Фото: Тони Роббинс инстаграм

Тони Роббинс, автор бестселлеров по лайф-коучингу бизнес-тренер,за идеи которого отдают миллионы, всегда находит десять минут на медитацию под названием "прайминг". Это помогает нему настроить свои мысли и эмоции на позитивный лад.

Наоми Уотс важно хотя бы раз в сутки помедитировать 20 минут Фото: https://www.instagram.com/naomiwatts/?hl=ru

А для номинатки "Оскара" и "Золотого глобуса" голливудской актрисы Наоми Уотс важно хотя бы раз в сутки дать себе возможность побыть наедине с собой в полной тишине в течение 20 минут.

Хорошо, я тоже хочу стать богатым, здоровым и успешным. С чего начать?

Конечно же после 5 минут медитации на вас не свалится сразу богатство и не исчезнут все проблемы. Но это первый шаг на пути к работе над собой: ведь за успешными людьми стоят не только команда, образование, но и упорный труд, над собой – в том числе.

Большинство практик предлагает выполнять медитации сидя, с ровной спиной. Концентрироваться можно на ощущениях внутри организма, образах, иногда – внешних предметах. Медитации часто сочетаются с дыхательными упражнениями: они помогают изначально очистить ум, чтобы потом легче было расслабляться и одновременно концентрироваться. Итак, вам понадобится:

удобное место,

подушка или йоговский "кирпич", на котором вы будете сидеть,

тишина: важно, чтобы по началу вас никто не отвлекал и не мешал.

Этой простой техникой пользуются люди, которые хотят уметь управлять своими эмоциями и чего-то достигать в жизни: поскольку всего 4-5 минут в день способны значительно улучшить ваше состояние. Если вы войдете во вкус, то сможете постепенно находить для себя несколько минут, пока едете на работу в транспорте (дыхательные практики можно выполнять за рулем собственного авто, поскольку не нужно закрывать глаза и терять бдительность), перед работой, учебой, экзаменами и т.д.

Напомним, что ранее мы также писали о том, с чего стоит начинать медитировать.

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