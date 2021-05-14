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3 популярные медитации для экспресс-релакса

Сегодня, 18:00

Мы ежедневно стрессуем, а как расслабиться быстро и эффективно, порой не знаем. Наполняться энергией помогут медитации mindfullness и дыхательные практики

Медитация поможет расслабиться и почувствовать себя счастливым
Медитация поможет расслабиться и почувствовать себя счастливым
Фото: unsplash.com

Все мы, чего скрывать, просто "профессионалы" в том, чтобы напрягать свой мозг и загонять себя в угол ежедневных проблем и чрезмерной занятости. Но наш разум требует такой же заботы и релакса, как и тело. Почему важно не игнорировать усталость и уметь расслаблять ум, что приводит к усталости на уровне тела и мозга и какие медитационные практики помогут нам быть счастливыми и полными энергии каждый день – рассказала тренер по фитнесу, основательница SILOVAYA marafon – школы здоровья и здорового образа жизни Виктория Шелдешова.

Виктория Шелдешова
Виктория Шелдешова
Фото: пресс-служба

Чем же опасна эмоциональная усталость и зачем с ней бороться?

Достичь целостного здоровья без заботы не только о теле, но и нашем эмоциональном состоянии, невозможно. Положите руку на сердце и признайтесь – часто вы устаете не столько физически, сколько морально. И сегодня хроническая усталость, на которую может пожаловаться практически каждый, подрывает не только физическое, но и эмоциональное здоровье. Это сегодня такой же бич, как болезни сердца или диабет второго типа, вызванные нашим образом жизни.

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Когда мы игнорируем потребность в отдыхе и релаксе, мы еще больше "загоняем" свой организм. А если и дальше продолжать не реагировать на "тревожные звонки", которыми нам организм сигнализирует о помощи, то можно самим себя загнать в глубокий энергетический кризис. Поэтому, чтобы наш жизненный тонус всегда был на высоте, важно научиться внимательно слушать как свое тело, так и разум. Иначе остановить процесс истощения и вернут бодрость не получится, как не старайтесь.

Что же крадет наши силы и энергию?

К усталости и напряжению как в теле, так и в мозге приводят, казалось бы, хорошо известные нам вещи:

  • токсины, которые попадают в организм с пищей и из окружающей среды,
  • проблемы с пищеварением,
  • колебания уровня сахара в крови,
  • гормональный дисбаланс,
  • хронические воспалительные процессы,
  • дисбактериоз кишечника,
  • адреналиновая усталость, к которой приводит стресс,
  • недостаток дофамина – гормона радости.

Понятно, что если здоровье серьезно пошатнулось, то нужно идти к врачу. Но ежедневные неурядицы на работе, которые заставляют нас стрессовать или не вовремя съеденный обед тоже "крадут" наши силы и провоцируют эмоциональную усталость. С такими моментами помогут справляться простые любимые вещи и упражнения для мозга.

Ок, что же использовать для того, чтобы мозг релакснул?

Помогут хорошо известные каждому любимая музыка, смех и шутки, реализация каких-либо творческих идей и конечно же, медитации. Казалось бы, банальность – но пережив стресс, мы не сразу можем сообразить, что стоит лишь пару минут послушать любимый трек – и настроение улучшится, вы расслабитесь.

Чтобы медитировать, необязательно идти в студию или на природу
Чтобы медитировать, необязательно идти в студию или на природу
Фото: Pexels

Давно хочется начать рисовать или найти какое-то духовное увлечение, чтобы реализовать свои эмоциональные потребности в самовыражении. До сих пор не придумали хобби? Попробуйте сделать своим новы увлечением полезные для расслабления ума практики maidfullness, или медитацию на дыхание.

3 медитации, которые помогут расслабиться и прокачать мозг

Создать хорошее настроение на весь день и наполнить энергией, а также расслабиться в течение дня или вечером помогут эти практики. Они не требуют специальной подготовки и финансовых затрат, итак:

1. Изюмная практика – это очень простая медитация из практик mindfullness. Используется изюм (но вы можете взять орешки, ягоды, кусочки шоколада или сухофруктов). Перед собой кладется изюминка, затем начните ее внимательно изучать. Какой у нее размер, форма, насколько глубок ее цвет, прозрачная она или плотная… Рассмотрите все "морщинки", представьте, насколько эта изюминка легкая или тяжелая. Возьмите ее в руки, поизучайте на свет, покатайте меж пальцев, вдохните аромат.

Одна из популярных медитаций – практика с изюмом
Одна из популярных медитаций – практика с изюмом
Фото: unsplash.com

А затем покладите в рот – на не ешьте сразу. Покатайте изюм языком, ощутите, как она цепляется за ваши зубы и щеки, щекочет небо и лишь потом разжуйте. Пока жуете изюминку, прочувствуйте, как меняется ее вкус, усиливается он или ослабляется в процессе жевания. Изюмная практика отлично развивает чувственность, поэтому для девушек такая практика просто из разряда маст хев.

2. Сканирование тела. Эта медитация очень простая, но очень эффективно объединяет наше тело и разум. Медитация заключается в том, чтобы перемещать фокус внимания по своему телу, недолго фиксируя на каждом участке пока полностью не "просканируете" от головы до пят. Такое упражнение развивает концентрацию, осознанность, а не просто помогает расслабить мозг.

3. Дыхательная медитация. Выполнять эту практику здоровья можно в любом удобном месте:

  • Кончиком языка касаемся верхнего неба, за зубами и держим его там в процессе всей практики.
  • Сначала выдыхаем воздух ртом (язык держим на небе, не забывайте), нужно постараться, чтобы легкие полностью освободились от воздуха. В идеале при выдыхании происходит шумный свистящий звук. Если с языком у неба вам это делать сложно, то старайтесь слегка поджать губы, но язык остается в том же положении.
  • Затем и делаем вдох носом, (рот при этом закрыт) как можно глубже вдыхаем воздух, при этом считаем до 4-х.
  • считаем в уме до 7-ми, все это время не дышим, то есть дыхание задерживаем.
  • После шумно выдыхаем ртом, но не резко, а считая при этом в уме до 8-и. Это один дыхательный цикл, повторяем его трижды, чтобы всего вышло 4 дыхательных цикла.

Расслабляющие практики помогут победить хроническую усталость
Расслабляющие практики помогут победить хроническую усталость
Фото: unsplash.com

Выполнять медитации лучше сидя в позе "лотос" или со скрещенными ногами (по-турецки), здесь главное, чтобы спина была ровной. Так мы освобождаем наш главный энергетический канал в теле.

Удобно сидеть на специальной подушке, если ноги и колени не касаются пола – то под них тоже можно подкладывать подушечки. Главное, чтобы вам было удобно, ноги не затекали и не напрягались, иначе какой тут отдых и расслабление? Вечером расслабляться удобно в йоговской позе Шавасана: лежа на спине с слегка разведенными руками и ногами. Наслаждаетесь!

Напомним, что ранее мы писали как разгрузить свой мозг и что такое медитация.

А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным с помощью подарков: ловите идеи интересных презентов на самые популярные праздники мая в нашем календаре подарков.

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