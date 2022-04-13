Где найти лекарства при ВИЧ-позитивном статусе – создана чат-бот платформа и не только

В Украине запустили платформу и чат-бот поиска лечения для людей с ВИЧ. Также пришла партия антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ, где их найти – в статье

Лекарства при ВИЧ-позитивном статусе можно на чат-бот платформе и сайте МОЗ Украины / Фото: freepik.com

Сейчас, во время войны с Россией, многим людям с хроническими болезнями, особенно при ВИЧ-инфекции, сложно найти лекарства. Центр общественного здоровья вместе с проектом инновации по преодолению эпидемии ВИЧ запустили платформу и чат-бот поиска лечения для людей, живущих с ВИЧ.

Эти ресурсы помогут людям, живущим с ВИЧ, найти препараты для антиретровирусной терапии (АРТ) там, где они сейчас – в Украине или за границей на платформе или чат-боте в Telegram.

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людям, живущим с ВИЧ, найти препараты для антиретровирусной терапии (АРТ)

Также Минздрав сообщает, что Украина получила 209,6 тыс. упаковок препарата TLD (Тенофовир/ Ламивудин/Долутегравир) для антиретровирусной терапии (АРТ), необходимой людям с ВИЧ. Это позволяет обеспечить выдачу антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 3-6 месяцев. Уже начат развоз препарата TLD в большинство областей Украины, с учетом военной ситуации в регионах.

Сейчас в Украине продолжают оказывать помощь пациентам с ВИЧ и обеспечивать непрерывность АРТ даже в условиях временной оккупации или ведения боевых действий. Если вы в Украине, то помощь можно получить здесь. Если же выехали в Европу, то читайте информацию по ссылке.

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Также узнайте, как найти разные лекарства за границей в аптеках – чем заменить препарат и когда нужен рецепт.

Еще полезно знать, могут ли витамины, принимаемые для профилактики, навредить – мнение диетолога.