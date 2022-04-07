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Могут ли витамины, принимаемые для профилактики, навредить – мнение диетолога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 апреля, 09:00
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Сотни тысяч украинцев сейчас в стрессе, питаться рационально сложно – многие начинают сами покупать и принимать витаминные комплексы. Чем это опасно – в статье
Витамины, принимаемые для профилактики, могут навредить – предупреждает диетолог
Витамины, принимаемые для профилактики, могут навредить – предупреждает диетолог / Фото: istockphoto.com

Витамины во фруктах и овощах – это не одно и то же, что и витаминные комплексы в баночках, как считают некоторые. Сейчас в стране война, у множества украинцев нет возможности полноценно и регулярно питаться.

Но компенсировать дефицит фруктов и овощей в рационе с помощью витаминных комплексов или начать по собственному желанию принимать витамины и микроэлементы – не всегда хорошая идея. Почему – рассказала диетолог Татьяна Лакуста в своем инстаграмме.

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Почему вредно пить витамины по самоназначению?

Выпить витамины – не означает автоматически приобрести здоровье. Например, множество людей сами покупают Омега-3, еще до войны прием этих аминокислот был очень популярен. Но вместе с приемом Омега-3 в организме увеличивается количество простагландина А2, это вещество образуется из полиненасыщенных и других жирных кислот.

Если у вас и так проблемы со свертываемостью крови, то принимать бесконтрольно Омега-3 опасно
Если у вас и так проблемы со свертываемостью крови, то принимать бесконтрольно Омега-3 опасно / Фото: unsplash.com

А он в свою очередь делает кровь более жидкой и влияет на ее свертываемость. Поэтому если у вас и так проблемы со свертываемостью крови, то принимать бесконтрольно Омега-3 опасно. Так, если вы начнете принимать витамин Е, и параллельно с ним препараты, разжижающие кровь, то риск кровотечения может возрасти.

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Бесконтрольный прием такого микроэлемента, как цинк (а его некоторые начинают принимать для поддержания здоровья при простуде или ковиде) может привести к снижению концентрации в организме других полезных минералов и микроэлементов – например, меди, кальция, железа и др.

Как правильно принимать витамины

Если хотите попринимать комплекс витаминов или минералов – то посоветуйтесь с врачом, какие анализы следует сдать. Это важно сделать, чтобы понять, есть или нет у вас дефицит того или иного микроэлемента или витамина.

Если хотите попринимать комплекс витаминов или минералов – то посоветуйтесь изначально с врачом
Если хотите попринимать комплекс витаминов или минералов – то посоветуйтесь изначально с врачом / Фото: istockphoto.com

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Заказывать или покупать мультивитамины с ничтожно низкими дозами и минералами-конкурентами в одной капсуле – не имеет смысла. Толк будет от правильно подобранных моно форм витаминов и минералов с соответствующей дозировкой. И их, как помните надо принимать такое надо только после доказанных дефицитов (через анализы) того или иного элемента в организме.

Также Омега-3, витамины и антиоксиданты можно найти в продуктах, таких как сельдь – узнайте, чем она полезна.

Если же вы постоянно заедаете стресс, то узнайте, что такое эмоциональное переедание и как с ним бороться.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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